Христина Горняк у засніженому куточку Франції надає перевагу теплому одягу, оскільки зовсім нещодавно вона перехворіла й не хоче, щоб цей стан повертався.

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Зимовий look Христини Горняк

Зіркова дружина продемонструвала стильний теплий образ, який чудово підійде для засніженої погоди. Христина одягнула трикотажний костюм білосніжного кольору, що складався з кофти та широких штанів. Поверх одягнула коротку коричневу дублянку. З взуття обрала світло-сірі черевики на низькій підошві.

Серед аксесуарів зимовий look Христини довершили кольорова хустка, ланцюжок на шиї та сонцезахисні окуляри з чорними лінзами. Волосся Христина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.



Зимовий look Христини Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях прихильники Христини засипали її компліментами. Вони зазначають, що Горняк, як завжди, виглядає неперевершено.