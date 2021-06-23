Рухаюсь повільно і крекчу, – Даша Квіткова розповіла, як почувається на 9 місяці вагітності

Уже на початку липня Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стануть батьками. У подружжя народиться син. Зараз блогерка перебуває на 9 місяці вагітності. Її тіло набрякло так, що вона ледь рухається.

Дружина Нікіти Добриніна, котрий заплямував репутацію зйомками в російському "Холостяку", перебуває на 37 тижні вагітності. Форми Даші Квіткової помітно збільшились, однак вона й далі веде активний спосіб життя, як би складно їй не було.

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Мені здається, що тіло набрякло до нереальних масштабів, намагаюся зайвий раз в дзеркало не дивитися. Радію, що все пішло не в обличчя, а в сідниці та ноги. Рухаюсь повільно і крекчу,

– розповіла Даша Квіткова.

Вона додала, що не боїться пологів, але дуже нервує. Блогерка має чіткий план дій, коли почнуться перейми: "Мою голову. Зберігаю спокій. Народжую здорову дитину".

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Нагадаємо, у листопаді минулого року Нікіта Добринін і Даша Квіткова придбали будинок. За сім місяців двоповерховий маєток майже облаштували: зібрали меблі, постелили плитку та паркет, встановили сходи та вкрутили світильники. Тому подружжя "домовляється" з сином, щоб їхня зустріч відбулась після переїзду в новий дім.