Зіркова сім'я зізналася, що не планувала влаштовувати традиційне свято baby shower – вечірку, на якій майбутні батьки приймають подарунки від близьких. Її організовують незадовго до дня народження малюка. Даша Квіткова розраховувала, що приїде до батьків на шашлики, однак друзі подружжя вирішили по-іншому.

Цікаво Нікіта Добринін подарував Даші Квітковій автомобіль за понад 2 мільйони гривень

Я, чесно кажучи, взагалі не хотіла ніякого baby shower. Думала, ми просто зберемося в батьків у дворі за поїданням шашлику. Сюрприз вдався на всі 200 відсотків,

– поділилась блогерка.

Коли пара прибула до заміського будинку батьків Даші Квіткової, на них чекав масштабний сюрприз. Друзі облаштували красиву фотозону в пастельних тонах, накрили розкішний стіл і підготували квіти для майбутньої мами – великий букет білих і рожевих піонів.

Даша Квіткова й Нікіта Добринін, репутація якого похитнулася після зйомок в російському "Холостяку", не стали розкривати, які подарунки отримали від близьких. Натомість блогери розповіли, що на baby shower розподіляли обов'язки та робили ставки, якого числа народиться їхній малюк. Так, дівчина переконана, що син з'явиться на світ 13 липня, а чоловік впевнений, що вперше стане батьком у день народження дружини – 9 липня.

Фото з вечірки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Даша Квіткова і Нікіта Добринін з друзями / Фото з інстаграму блогерки

Даша Квіткова і Нікіта Добринін на baby shower / Фото з інстаграму блогера

Даша Квіткова і Нікіта Добринін на baby shower / Фото з інстаграму блогера