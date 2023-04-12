"Шукав гриби": стало відомо, як Чарльз III проводив останні години перед смертю Єлизавети II

В останній день життя Єлизавети II Чарльз III ще у статусі принца терміново приїхав на Балморал. У книзі, написаній королівським біографом, розповіли, що робив спадкоємець.

У Великій Британії королівський експерт та письменник Роберт Джобсон опублікував книжку "Наш Король" (Our King) про Чарльза III. У ній описано останній день королеви Єлизавети II.

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Як Чарльз III провів останні години життя матері

За оповіддю біографа, Чарльз III прибув у Шотландію 8 вересня – у день смерті королеви. Він був біля матері у Балморалі кілька годин, а згодом лікарі повідомили, нібито причин для хвилювання немає.

Чарльз III вирішив повернутися до свого замку Біркхолл та піти до лісу – у природі він намагався знайти розраду та заспокоєння.

Коли життя королеви згасало, її спадкоємець шукав гриби. Що ще важливіше, він черпав розраду та силу з дерев, запаху землі та дзюрчання річки Муїк,

– повідомив королівський експерт.

Під час прогулянки у лісі Чарльзу III повідомили, що стан монархині погіршився. Його терміново доправили до матері, де були лікарі й принцеса Анна. Королева відійшла о 15:10 за лондонським часом.



Чарльз III з Єлизаветою II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Смерть Єлизавети II: коротко