Інсайдери повідомили, як Бред Пітт відреагував на докази Джолі про домашнє насилля

Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі готова свідчити про домашнє насилля з боку ексчоловіка Бреда Пітта. Документи, які зірка подала в суд, з'явилися в пресі, що дуже засмутило оскароносного актора. Як стверджують інсайдери, він "вбитий горем".

Вже понад чотири роки триває шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Якщо знаменитостям вдалося дійти згоди щодо офіційного розірвання союзу, то владнати питання опіки над шістьма спільними дітьми – досі ні. Так, до рук журналістів потрапили приватні судові документи, в яких вказується, що акторка та нащадки експодружжя готові свідчити проти Пітта.

Важливо Анджеліна Джолі має докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта, – ЗМІ

Сама Анджеліна Джолі хоче надати докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта, а першим свідчення проти батька дав старший син Меддокс. Це неабияк засмутило Бреда Пітта.

Як Бред Пітт відреагував на докази Анджеліни Джолі про домашнє насилля

Інсайдери, наближені до Бреда Пітта, запевнили, він розчарований тим, що колишня дружина обрала саме такий шлях для домагання самостійної опіки над дітьми.

Бред вбитий горем через те, що Анджеліна пішла цим шляхом. Після їхнього шлюбу залишилося багато емоцій. Він взяв на себе відповідальність за свої вчинки і, зважаючи на свої проблеми в минулому, перестав пити,

– йдеться в джерелі.

Бред Пітт й справді не приховував, що мав проблеми з алкоголем і наркотиками, коли перебував у шлюбі з Джолі. Проте його ніколи не звинувачували в домашньому насиллі щодо ексдружини. Єдиний відомий публіці інцидент – перепалка на борту приватного літака, в якій Меддокс нібито заступився за матір та отримав від батька. Однак після кримінального провадження актора виправдали.

Анджеліна Джолі з сином Меддоксом / Фото Vogue UK

До того ж команда Бреда Пітта переконана, що витік приватної інформації стався невипадково. Вони впевнені, Джолі зумисне підігріває конфлікт та хоче повпливати на ставлення суспільства до ексчоловіка.

"Бред та його команда ніколи не нападали на Анджеліну. Однак вони вважають, що цей витік інформації був розрахований на те, щоб похитнути суспільну думку до завершення судового процесу. Бред відчуває, що його все більше і більше ізолюють від дітей, і він спустошений цим", – наголосили інсайдери.

Додамо, призначені судом психотерапевти дійсно спілкувалися з дітьми експодружжя, але інформація про те, що старший син Меддокс дав негативні свідчення проти Пітта, "не відповідає дійсності".