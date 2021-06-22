Анна Трінчер показала, як виглядала до схуднення на 7 кілограмів: архівні фото

19-річна співачка та зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер вразила публіку архівними фото. Дівчина оприлюднила кадри, які соромилась показувати цілий рік. На них вона зображена до схуднення на 7 кілограмів. Як виглядала артистка, дивіться далі.

Зараз улюблениця підлітків Анна Трінчер виглядає ідеально та радо хизується фантастичною фігурою у вбраннях довжини міні. Однак ще рік тому співачка соромилась з'являтись на публіці в приталеному одязі та оголювати живіт. Все через зайва вагу.

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Блогерка з 1,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі зізналась: не думала, що коли-небудь покаже архівні кадри в мережі. Проте, схуднувши на 7 кілограмів, вона зважилась похизуватись результатом. Зірка серіалу "Школа" зізналась, що позбулась зайвого завдяки правильним звичкам.

Тільки правильні звички та регулярність їх виконання приводять до успіху в будь-якій справі. Тому завдяки звичкам я й схудла,

– пояснила Анна Трінчер.

Зупинятись на досягнутому артистка не планує. Вона все ще працює над своїм тілом.

Фото Анни Трінчер до схуднення

Анна Трінчер до схуднення / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер до схуднення / Фото з інстаграму співачки

Анна Трінчер до схуднення / Фото з інстаграму співачки

До слова, не лише Анна Трінчер не соромиться демонструвати архівні кадри, на яких має зайву вагу. Нещодавно переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала, як виглядала до схуднення на 16 кілограмів.

Вона погладшала, бо заїдала солодким стрес після розлучення з Андрієм Богданом. В ідеальну форму дівчина Михайла Заливаки повернулась завдяки тренуванням і масажам.