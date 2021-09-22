Я зробила це втретє, – Ірена Карпа привітала чоловіка-француза з річницею шлюбу

У середу, 22 вересня, письменниця Ірена Карпа святкує третю річницю шлюбу з французьким аристократом Людовиком Требюше. У знаковий для їхньої сім'ї день українка привітала чоловіка романтичним весільним фото.

На відміну від інших зірок, 40-річна Ірена Карпа не стала публікувати розлогих постів з публічними зізнаннями в коханні. Вона лише лаконічно заявила, що три роки тому одружилась втретє і не шкодує про це. Як зазначила письменниця, її чоловік-француз "теж не скаржиться".

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У вітальному дописі знаменитість назвала стосунки з Людовиком Требюше щасливими. Своїм секретом вона поділилась з майже 40-тисячною аудиторією в інстаграмі.

Не приймати одне одного за належне, дивитися свіжим поглядом, не йти на компроміси, що наступають на горло твоїм життєвим цінностям, а знаходити спільні інтереси,

– порадила Ірена Карпа.

Весілля Ірени Карпи й Людовика Требюше / Фото з інстаграму письменниці

Що відомо про весілля Ірени Карпи з французьким аристократом

Про третє одруження письменниці й перший шлюб нащадка Віктора Гюго стало відомо лише у жовтні.

Замість королівського весілля закохані влаштували у Франції вечірку з українською кухнею та елітним алкоголем. У них навіть був маленький басейн, в якому купались діти.

Повний текст публікації Ірени Карпи:

Рівнісінько три роки тому я зробила це втретє. Досі не шкодую. Він зробив це вперше. Наче теж не скаржиться.

Секрет щасливих стосунків? Не приймати одне одного за належне, дивитися свіжим поглядом, не йти на компроміси, що наступають на горло твоїм життєвим цінностям, а знаходити спільні інтереси.

Наче і все. Будьте живі, закохані й кохані.