В отличие от других звезд, 40-летняя Ирена Карпа не стала публиковать обширных постов с публичными признаниями в любви. Она лишь лаконично заявила, что три года назад вышла замуж в третий раз и не жалеет об этом. Как отметила писательница, ее муж-француз "тоже не жалуется".
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В поздравительной заметке знаменитость назвала отношения с Людовиком Требюше счастливыми. Своим секретом она поделилась с почти 40-тысячной аудиторией в инстаграме.
Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом, не идти на компромиссы, что наступают на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы,
– посоветовала Ирена Карпа.
Свадьба Ирены Карпы и Людовика Требюше / Фото из инстаграма писательницы
Что известно о свадьбе Ирены Карпы с французским аристократом
- О третьем бракосочетании писательницы и первом браке потомка Виктора Гюго стало известно лишь в октябре.
- Вместо королевской свадьбы влюбленные устроили во Франции вечеринку с украинской кухней и элитным алкоголем. У них даже был маленький бассейн, в котором купались дети.
Полный текст публикации Ирены Карпы:
Ровно три года назад я сделала это в третий раз. До сих пор не жалею. Он сделал это впервые. Как бы тоже не жалуется.
Секрет счастливых отношений? Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом, не идти на компромиссы, что наступают на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы.
Вроде все. Будьте живы, влюблены и любимы.