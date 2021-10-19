Я знову перемогла, – Джамала відреагувала на виліт з "Танців з зірками"

Українська співачка Джамала несподівано покинула шоу "Танці з зірками". Та зірка зауважила, що зовсім не засмучується, адже "перемогла у змаганні зі стереотипами й упередженнями".

Відома українська співачка Джамала покинула проєкт "Танці з зірками" у 7 випуску. Зірка довго не висловлювалась про несподіваний виліт. Однак таки вирішила прокоментувати свою участь у танцювальному шоу.

Зверніть увагу Захоплення і подяка, – партнер Джамали по "Танцях з зірками" прокоментував несподіваний виліт

Джамала відреагувала на виліт з "Танців з зірками"

Виконавиця не писала про те, що засмутилась. Навпаки, зірка заявила, що перемогла. Адже поборола стереотипи та упередження.

Я довела собі та вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси. Але все ж ризикнути, випробувати себе та прийти на танцювальний! Без жодного танцювального бекграунду. За два-три дні опановувати абсолютно новий стиль, нову роль!

– підкреслила Джамала.

Співачка подякувала своєму партнеру, Антону Нестерко. І додала, що на проєкті ще не було танцівників такого високого рівня. Також зірка висловила вдячність шанувальникам та організаторам проєкту.

"Я показала, що на змагання не обов'язково йти зі статусом. На паркеті немає народних артистів, переможниць Євробачення, олімпійських чемпіонів тощо. На паркеті є тільки багато роботи та 100% щирість. І вона була зі мною весь проєкт — в рухах і номерах, в словах і емоціях. Жодна мелодія або пісня в моїх виступах не була випадковою!!! Кожна була особливою", – наголосила Джамала.

Артистка додала, що знайшла на паркеті друзів – Станіслава Горуну, який так само покинув шоу у 7 ефірі. Вона звернулась також до учасників, які продовжили боротьбу.

Бажаю всім учасникам сили й азарту ризикувати, випробовувати себе, шукати нові образи, ролі, сміливо знаходити себе в цьому проєкті,

– зауважила вона.

Зазначимо, першим виліт з шоу прокоментував саме партнер Джамали. Він похвалив зірку за талановиті та гідні перевтілення, з якими вона з'являлась на паркеті кожного ефіру. Також Антон Нестерко зауважив, що у фінальному для них 7 випуску вони танцювали під номером 7.

Текст публікації Джамали

Танці з зірками. 7 ефір.

Як сказав сьогодні зранку мій син: "Хто переміг, той і виграв".

І я знову перемогла!!! Перемогла у змаганні зі стереотипами й упередженнями. Я довела собі та вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси. Але все ж ризикнути, випробувати себе та прийти на танцювальний! Без жодного танцювального бекграунду. За два-три дні опановувати абсолютно новий стиль, нову роль!

Антон Нестерко – ти все знаєш!!! Вже чекаю на наступний сезон, щоб ти повернувся. А я буду ревнувати тебе до нової партнерки! Ти – справжнє відкриття, "Танці з зірками" давно не бачили танцівника твого рівня!

Я показала, що на змагання не обов'язково йти зі статусом. На паркеті немає народних артистів, переможниць Євробачення, олімпійських чемпіонів тощо. На паркеті є тільки багато роботи та 100% щирість. І вона була зі мною весь проєкт — в рухах і номерах, в словах і емоціях. Жодна мелодія або пісня в моїх виступах не була випадковою!!! Кожна була особливою.

Я хочу подякувати вам! Ви вболівали, надсилали смс, писали мені сотні повідомлень щонеділі! Ця підтримка надихає мене бути сміливою, адже ви будете зі мною, я знаю!

На паркеті я знайшла справжніх друзів. З одним з них я навіть одночасно покинула шоу (привіт, Стасе Горуно). Бажаю всім учасникам сили й азарту ризикувати, випробовувати себе, шукати нові образи, ролі, сміливо знаходити себе в цьому проєкті.

З любов'ю, ваша нова dancing-queen Джа.