Известная украинская певица Джамала покинула проект "Танцы со звездами" в 7 выпуске. Звезда долго не высказывалась о неожиданном вылете. Однако таки решила прокомментировать свое участие в танцевальном шоу.
Обратите внимание Восхищение и благодарность – партнер Джамалы по "Танцам со звездами" прокомментировал неожиданный вылет
Джамала отреагировала на вылет из "Танцев со звездами"
Исполнительница не писала о том, что расстроилась. Наоборот, звезда заявила, что победила. Ведь поборола стереотипы и предубеждения.
Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня осваивать совершенно новый стиль, новую роль!
– подчеркнула Джамала.
Певица поблагодарила своего партнера, Антона Нестерко. И добавила, что на проекте еще не было танцоров такого высокого уровня. Также звезда выразила благодарность поклонникам и организаторам проекта.
"Я показала, что на соревнования не обязательно идти со статусом. На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и тому подобное. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект — в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной!!! Каждая была особенной", – подчеркнула Джамала.
Артистка добавила, что нашла на паркете друзей – Станислава Горуну, который так же покинул шоу в 7 эфире. Она обратилась также к участникам, которые продолжили борьбу.
Желаю всем участникам силы и азарта рисковать, испытывать себя, искать новые образы, роли, смело находить себя в этом проекте,
– заметила она.
Отметим, первым вылет из шоу прокомментировал именно партнер Джамалы. Он похвалил звезду за талантливые и достойные перевоплощения, с которыми она появлялась на паркете каждый эфир. Также Антон Нестерко отметил, что в финальном для них 7 выпуске они танцевали под номером 7.
Текст публикации Джамалы
Танцы со звездами. 7 эфир.
Как сказал сегодня утром мой сын: "Кто победил, тот и выиграл".
И я снова победила!!! Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня осваивать совершенно новый стиль, новую роль!
Антон Нестерко – ты все знаешь!!! Уже жду следующего сезона, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, "Танцы со звездами" давно не видели танцора твоего уровня!
Я показала, что на соревнования не обязательно идти со статусом. На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и тому подобное. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект — в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной!!! Каждая была особенной.
Я хочу поблагодарить вас! Вы болели, присылали смс, писали мне сотни сообщений каждое воскресенье! Эта поддержка вдохновляет меня быть смелой, ведь вы будете со мной, я знаю!
На паркете я нашла настоящих друзей. С одним из них я даже одновременно покинула шоу (привет, Стас Горуна). Желаю всем участникам силы и азарта рисковать, испытывать себя, искать новые образы, роли, смело находить себя в этом проекте.
С любовью, ваша новая dancing queen Джа.