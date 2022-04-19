Олена Зеленська поділилась, що бути дружиною президента – означає діяти відповідально, особливо у час війни. Зараз вона не лише матір їхніх дітей, але й дружина, яка теж повинна приймати складні виклики у час російського вторгнення. Тому вона зайнялась питаннями евакуації та медійної підтримки за кордоном.

Поради від Зеленської Як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю: які документи потрібні та інші корисні поради

"Я залишилася і дружиною, і матір'ю. Страх та захист власної сім'ї – не єдине, що зараз треба робити. Я та моя команда намагаємося щодня працювати, щоб допомогти маленьким українцям дістатися безпечного місця. Так було створено ініціативу "Маршрут життя", яка спільно з МОЗ, лікарями Дитячої лікарні у Львові, закордонними медиками, волонтерами та благодійниками евакуює онкохворих дітей зі Львова до Європи, щоб вони могли й надалі боротися із хворобою там", – розповіла пані Олена.

Зеленська додала, що зокрема активно бере участь в евакуації дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей-інвалідів. Вона контролює увесь процес, аби їх безпечно доставили у європейські міста.

І ще одна моя місія розповісти всьому світу, що в Україні йде справжня війна, що гинуть тисячі дорослих та дітей. Продовжую закликати все міжнародне співтовариство не мовчати,

– додала дружина Володимира Зеленського.

Зазначимо, що за майже 2 місяці війни Олена Зеленська поспілкувалась з журналістами: