Елена Зеленская поделилась, что быть женой президента – значит действовать ответственно, особенно во время войны. Сейчас она не только мать их детей, но и жена, которая тоже должна принимать сложные вызовы во время российского вторжения. Потому она занялась вопросами эвакуации и медийной поддержкой за границей.

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"Я осталась и женой, и матерью. Страх и защита собственной семьи – не единственное, что сейчас нужно делать. Я и моя команда пытаемся каждый день работать, чтобы помочь маленьким украинцам добраться до безопасного места. Так была создана инициатива "Маршрут жизни ", которая совместно с Минздравом, врачами Детской больницы во Львове, зарубежными медиками, волонтерами и благотворителями эвакуирует онкобольных детей из Львова в Европу, чтобы они могли и дальше бороться с болезнью там", – рассказала Елена.

Зеленская добавила, что в частности активно участвует в эвакуации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей детей и инвалидов. Она контролирует весь процесс, чтобы они были безопасно доставлены в европейские города.

И еще одна моя миссия рассказать всему миру, что в Украине идет настоящая война, где погибают тысячи взрослых и детей. Продолжаю призывать все международное сообщество не молчать,

– добавила супруга Владимира Зеленского.

Отметим, что за почти 2 месяца войны Елена Зеленская пообщалась с журналистами: