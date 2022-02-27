"Я за Україну": гурт Imagine Dragons скасував концерти не лише в Києві, а й на Росії

Американський індіпоп гурт Imagine Dragons скасував концерт в Україні в рамках світового туру, який повинен був відбутись 3 червня 2022 року. Разом з тим, скасували концерт в країні-агресорі Москві.

Відомо, що гурт дасть концерт у різних містах Європи в рамках туру Mercury World Tour. Український концерт був запланований на 3 червня у національному спортивному комплексі "Олімпійський" у Києві. Після цього американці мали дати два концерти на Росії – 5 червня на стадіоні "Лужники" у Москві, та 7 червня – на стадіоні "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі.

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Європейський тур Imagine Dragons / Фото з інстаграму гурту

Але "у світлі недавніх подій гурт повідомив, що концерти в Росії та Україні скасовуються".

Наші думки з Україною та іншими громадянами, що страждають від цієї непотрібної війни,

– написали музиканти у своєму інстаграмі та прикріпили зображення українського стягу.

Свою позицію щодо війни Росії з Україною також висловив лідер гурту – Ден Рейнольдс.

"Я – за Україну. Натискайте лінк у "біографії", аби дізнатись, як допомогти", – написав чоловік.

У коментарях йому символічно подякувала українська ведуча Катерина Осадча та десятки інших українців.



Ден Рейнольдс підтримав українців / Фото з інстаграму вокаліста

Зазначимо, що музиканти та Ден Рейнольдс вже раніше були в Україні з концертом у 2018 році на стадіоні "Олімпійський". Тоді на подію приїхали понад 50 тисяч людей з усієї України.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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