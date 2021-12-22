Я його тільки хвалю, – Тіна Кароль про виховання 13-річного сина

Тіну Кароль вважають зразковою у всьому й, схоже, не даремно. Вона вперше розповіла, як виховує сина Веніаміна. Як з'ясувалось, зіркова матуся ніколи не лає хлопчика.

Хоч первісток Тіни Кароль живе в українській родині у Великій Британії, він не обділений її увагою. Хлопчик проводить з мамою всі канікули й час від часу прилітає в Україну. Так, артистка бере активну участь у його вихованні. За її словами, вони з Венею ніколи не конфліктують.

До теми Тіна Кароль розповіла, що подарувала сину на 13-річчя й чи заглядаються на нього дівчата

Як Тіна Кароль виховує сина Веніаміна

Українська попдіва намагається бути для сина люблячою та уважною мамою, а не "злим поліцейським". На її думку, Веніамін росте слухняним і сумлінним хлопчиком, хоч час від часу "намагатися хитрити через вік". Однак Тіні Кароль навіть цікаво спостерігати за цим.

Я його тільки хвалю. А за що його лаяти? Він не дає мені приводу для цього. У нас з ним не було конфліктів, у мене інший підхід,

– заявила співачка.

Ба більше, вона терпіти не може "совкове виховання", в якому росла сама. Вона вірить, що з дітьми працює не залякування, а діалог.

"Все повинно бути в радості, розумінні, дружбі та діалозі. Відсутність діалогу породжує вакуум. Чаша вакуум наповнюється по краплі, а потім виплескується", – ділиться Тіна Кароль.

Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з інстаграму співачки