Хоть первенец Тины Кароль живет в украинской семье в Великобритании, он не обделен ее вниманием. Мальчик проводит с мамой все каникулы и время от времени прилетает в Украину. Так, артистка активно участвует в его воспитании. По ее словам, они с Веней никогда не конфликтуют.
К теме Тина Кароль рассказала, что подарила сыну на 13-летие и заглядываются ли на него девушки
Как Тина Кароль воспитывает сына Вениамина
Украинская поп-дива старается быть для сына любящей и внимательной мамой, а не "злым полицейским". По ее мнению, Вениамин растет послушным и добросовестным мальчиком, хотя время от времени "пытаться хитрить из-за возраста". Однако Тине Кароль даже интересно наблюдать за этим.
Я его только хвалю. А за что его ругать? Он не дает мне повода для этого. У нас с ним не было конфликтов, у меня другой подход,
– заявила певица.
Более того, она терпеть не может "совковое воспитание", в котором росла сама. Она верит, что с детьми работает не запугивание, а диалог.
"Все должно быть в радости, понимании, дружбе и диалоге. Отсутствие диалога порождает вакуум. Чаша вакуума наполняется по капле, а затем выплескивается", – делится Тина Кароль.
Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграма певицы