Я її просто накрила собою, – дружина Юрія Ткача рятувала доньку від російськиз ракет

Сім'я Юрія Ткача після 24 лютого деякий час залишалася в Києві, однак згодом чоловік вирішив вивезти дружину та доньку за кордон. Дорогою вони зупинилися в Вінниці, де сподівалися провести спокійну ніч, однак їх застали бомбардування.

В Україні немає безпечного місця, адже російські ракети направляють у різні куточки нашої держави. Дружина Юрія Ткача – Вікторія сподівалася, що у Вінниці вдасться спокійно виспатися, однак повітряна тривога та бомбардування були й там.

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Як дружина Юрія Ткача рятувала доньку від бомбардувань

Перший місяці війни Вікторія з донькою та чоловіком спали на кариматах над спуском у підвал, щоб в разі тривоги швидко спуститися в укриття. Коли сім'я приїхала у Вінницю, Вікторія сказала, що це буде перша за тривалий час ніч в ліжку, на м'якій постелі, вдасться виспатися. Але о 3 ночі пролунала сирена та слова: "Увага, тривога! Ховайтеся!".

Це було так лячно. Я прокинулась від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти рожево-червоно-помаранчеве зоряво, наче увімкнули дуже багато софітів і направили на один дім,

– пригадала Вікторія.

У ту моторошну ніч вона зрозуміла, що вже немає часу бігти в коридор і ховатися там. Тому швидко накрила доньку Вікторію своїм тілом.

Я її просто накрила собою. Прогримів вибух, після якого ми вже вибігли в коридор. Я вирішила вийти на балкон, аби подивитися, що з машинами. Виходжу і бачу, як летить друга ракета. Лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілились у телевізійну вежу, а ми були трохи менше ніж за 2 кілометри від неї. Це було дуже страшно!

– розповіла Вікторія.

Зараз зіркова дружина разом з донькою перебувають у Болгарії. Вони дуже чекають на завершення війни, щоб повернутися додому, бути поруч з рідними.