Я втомилась, – Євгенія Власова емоційно прокоментувала виліт з "Танців з зірками"

Українська співачка Євгенія Власова покинула шоу "Танці з зірками" у 8 ефірі. Для зірки це не стало сумною новиною. Вона зізналась, що "мріяла про це".

У 8 випуску шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова показала себе з нового боку, станцювавши з Дмитром Жуком і Максом Леоновим ефектну румбу з елементами пластики. Та зірці не вистачило балів від суддів і підтримки фанів, щоб пройти у наступний випуск.

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Євгенія Власова про виліт з шоу

На відміну від інших ексучасників, співачка не засмутилась через те, що покинула проєкт. Вона зізналась, що навіть рада тому, що сталося.

Для мене це свобода. Я дуже втомилася. Тепер я можу не приндитися і сказати, що я давно втомилася і рада тому, що зараз відбулося. Я втомилася від цих стін, втомилася від цього павільйону, шоу-бізнесу… Це було для мене великим випробуванням – спілкуватися з людьми з шоу-бізнесу. І я рада, я знала, що так буде,

– заявила зірка.

Євгенія Власова також подякувала партнеру Максиму Леонову, який "народив її як танцівницю" та вклав чимало праці в їхні виступи.

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"Я не переживаю. Лише одна думка, – я хотіла все ж таки дійти до фіналу. Але, бачите, голосування ваше не спрацювало. Бо лише це нас могло врятувати. Логай технічний, його обрали", – зауважила також співачка.

Знаменитість також назвала своїх фаворитів, які, на думку Власової, можуть дійти до фіналу. Це актор Костянтин Войтенко та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Євгенія підкреслила важливість глядацького голосування, бо "саме голоси глядачів все вирішують і на проєкті все по-чесному.

Реакція мережі

Шанувальники активно реагують на виліт Євгенії Власової з "Танців з зірками". Декотрі обурені тим, що зірка так несподівано покинула шоу. Однак думки фанів проєкту є дуже різними.