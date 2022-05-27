"Я вірю в кожного з вас": Тіна Кароль і Тарас Тополя привітали випускників з останнім дзвоником

В останню п'ятницю весни в Україні традиційно відбуваються останні дзвоники. Цьогоріч це 27 травня. Для усіх школярів це свято стало іншим – без лінійки, без форми й без однокласників поряд.

В ефірі телемарафону українські зірки Тіна Кароль і Тарас Тополя передали привіт усім українським випускникам. Вони привітали з закінченням школи й пообіцяли, що відбудують країну для молоді.

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Привітання Тараса Тополі

"Хочемо привітати вас з новим етапом вашого життєвого шляху. Ви вчитеся й здобуваєте знання в дуже драматичні часи й звідси, з полів, з місць оборони, де українські збройні сили тримають навалу ворога, ми хочемо вам подякувати й пообіцяти, що зробимо все для того, щоб світло ваших знань осяяло майбутнє нашої України", –натхненно заявив Тарас Тополя.

Ваша справа – вчитися, вчитися й ще раз вчитися. Тільки розумом, тільки світлом у серцях і мізках ми переможемо. Ну і звичайно ж трішки зброї,

– з усмішкою додав лідер гурту "Антитіла".

Після цього він виконав уривок свого хіта "Там де ми є", який був саундтреком серіалу "Школа". "Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є", – заспівав Тополя на камеру.

Привітання Тіни Кароль

зараз Тарас Тополя служить на Харківщині , де евакуює населення й допомагає пораненим. За його словами, "там дуже великі успіхи, поступово просуваємося, але не без втрат, на жаль".

"Знання – це сила. Знання – це і є найбільші гроші на світі. Коли ви розумні, коли ви начитані, коли ви добре розбираєтеся у своїй професії, весь світ відкритий перед вами. Тому не зволікайте! Ви будете будувати нашу державу, ви і є наше майбутнє, ви і є наша надія, наша опора. Сьогодні ми стараємося для вас, а завтра вже ви будете старатися для нас", – наголосила Тіна Кароль.

Вона закликала підлітків слухати відеоуроки, розумних людей, читати книжки, адже це загартовує розум, і найголовніше – пам'ятати традиції, мову, літературу, історію, пісні, де б вони не були.

Саме це і є самоідентифікація, саме з цього складається ДНК України. Наша держава красива, її є за що любити, і вона дуже відрізняється від загарбника, який сьогодні прийшов на нашу землю. Ми все відбудуємо, я вірю в кожного з вас. Україна – це кожен із вас, Україна – це ти,

– заявила співачка.

Тіна Кароль переконана, що невдовзі Україна буде найрозвинутішою державою, а наш український паспорт – найжаданіший.