В эфире телемарафона украинские звезды Тина Кароль и Тарас Тополя передали привет всем украинским выпускникам. Они поздравили с окончанием школы и пообещали, что построят страну для молодежи.

Читайте также Сергей Притула отпраздновал первый день рождения дочери и показал ее лицо: фото

Поздравление Тараса Тополи

"Хотим поздравить вас с новым этапом вашего жизненного пути. Вы учитесь и приобретаете знания в очень драматические времена и отсюда, с полей, с мест обороны, где украинские вооруженные силы держат нашествие врага, мы хотим вас поблагодарить и пообещать, что сделаем все для того, чтобы свет ваших знаний озарил будущее нашей Украины», – вдохновенно заявил Тарас Тополя.

Ваше дело – учиться, учиться и снова учиться. Только умом, только светом в сердцах и мозгах мы победим. Ну и конечно же немного оружия,

– с улыбкой добавил лидер группы "Антитела".

После этого он исполнил отрывок своего хита "Там, где мы есть", который был саундтреком сериала "Школа". "Ничего не бойся, в конце сценария happy end. Там, где мы есть", – спел Тополя на камеру.

Напомним, сейчас Тарас Тополя служит на Харьковщине , где эвакуирует население и помогает раненым. По его словам, "там очень большие успехи, постепенно продвигаемся, но не без потерь, к сожалению".

Приветствие Тины Кароль

"Знание – это сила. Знание – это и есть самые большие деньги на свете. Когда вы умны, когда вы начитаны, когда вы хорошо разбираетесь в своей профессии, весь мир открыт перед вами. Поэтому не медлите! Вы будете строить наше государство, вы и есть наше будущее, вы и наша надежда, наша опора. Сегодня мы стараемся для вас, а завтра уже вы будете стараться для нас", – подчеркнула Тина Кароль.

Она призвала подростков слушать видеоуроки, умных людей, читать книги, ведь это закаляет ум, и самое главное – помнить традиции, язык, литературу, историю, песни, где бы они ни были.

Именно это и самоидентификация, именно из этого состоит ДНК Украины. Наше государство красиво, его есть за что любить, и оно очень отличается от захватчика, который сегодня пришел на нашу землю. Мы все построим, я верю в каждого из вас. Украина – это каждый из вас, Украина – это ты,

– заявила певица.

Тина Кароль убеждена, что вскоре Украина будет самым развитым государством, а наш украинский паспорт – самый вожделенный.

Кстати, сын Тины Кароль учится не в украинской школе. 13-летний Вениамин получает знания в частной школе Repton Prep в городе Форемарк, возле Лондона в Великобритании. Один его учебный год стоит звезде около миллиона гривен.