Я так зворушена, – Alina Pash показала, на що зважився заради неї 51-річний батько
Джерело:інстаграм Alina Pash
Українська виконавиця Alina Pash поділилась в мережі рідкісним фото з батьком. На ньому вона пальцем вказує на своє татуювання, де написано "Слухай". Але яким було здивування фанатів, коли побачили її батька з таким же надписом на тілі. На такий крок чоловік відважився заради доньки.
27-річниця реп-співачка Alina Pash залишилась дуже зворушеною вчинком батька. На знімку він постав з голим торсом та приємною усмішкою. Фанати співачки відзначили, що батько Аліни виглядає дуже молодо, а дехто навіть подумав, що це її бойфренд.
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Мій тато зробив своє перше татуювання! Чоловік – 51 рік! Я так зворушена! Дякую за цю підтримку, за цю любов!
– емоційно написала Аліна, яка щиро усміхається на спільному фото з татом.
"Говорить тато, що хоче мати безкоштовний вхід на мій концерт завжди. Хто пам'ятає кліп "Слухай" та мою обіцянку "безкоштовного квитка"? – додала артистка.
Відомо, що батько артистки працював у правоохоронних органах. Тепер він зробив своє перше тату, яке є ідентичним до того, що в доньки.
Alina Pash з батьком / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
- "Чудово виглядаєш, молодий чоловіче!";
- "Який же крутий тато!";
- "Клас!";
- "Так зворушливо і так круто";
- "Які гарні, і який вчинок батька неймовірний";
- "51? Серйозно? Твій батько років на 10 молодшим виглядає";
- "Дівчино, що за батько, о Боже!";
- "Тато хоч куди! Через це і донька – краса!";
- "Нічого собі";
- "Твій тато – просто one love";
- "Ого, який красунчик";
- "Я, ну прямо дуже перепрошую, знаю, що мама читає коментарі, але тато прямо Джеймс Бонд, навіть краще";
- "Батько – сексі-бой".
Аліна народилась та виросла у селі Буштино, що на Закарпатті. Саме звідти артистка почерпнула чимало натхнення та ідей для створення власних пісень та сценічного образу.
Alina Pash в дитинстві / Фото з інстаграму артистки