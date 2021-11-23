27-летняя рэп-певица Alina Pash осталась очень тронутой поступком отца. На снимке он предстал с голым торсом и приятной улыбкой. Фанаты певицы отметили, что отец Алины выглядит очень молодо, а кое-кто даже подумал, что это ее бойфренд.

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Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчина – 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь!

– эмоционально написала Алина, которая искренне улыбается на совместном фото с папой.

"Говорит папа, что хочет бесплатный вход на мой концерт всегда. Кто помнит клип "Слухай" и мое обещание "бесплатного билета"? – добавила артистка.

Известно, что отец артистки работал в правоохранительных органах. Теперь он сделал свое первое тату, которое идентично тому, что у дочери.



Alina Pash с отцом / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

"Прекрасно выглядишь, молодой человек!";

"Какой же крутой папа!";

"Класс!";

"Так трогательно и так круто";

"Какие красивые, и какой поступок отца невероятен";

"51? Серьезно? Твой отец лет на 10 моложе выглядит";

"Девочка, что за отец, О Боже!";

"Папа хоть куда! Из-за этого и дочка – красота!";

"Ничего себе";

"Твой папа – просто one love";

"Ого, какой красавчик";

"Я, ну прямо очень извиняюсь, знаю, что мама читает комментарии, но папа прямо Джеймс Бонд, даже лучше";

"Отец – секси-бой".

Алина родилась и выросла в селе Буштино, что на Закарпатье. Именно оттуда артистка почерпнула немало вдохновения и идей для создания собственных песен и сценического образа.



Alina Pash в детстве / Фото из инстаграма артистки