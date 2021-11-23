27-річниця реп-співачка Alina Pash залишилась дуже зворушеною вчинком батька. На знімку він постав з голим торсом та приємною усмішкою. Фанати співачки відзначили, що батько Аліни виглядає дуже молодо, а дехто навіть подумав, що це її бойфренд.

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Мій тато зробив своє перше татуювання! Чоловік – 51 рік! Я так зворушена! Дякую за цю підтримку, за цю любов!

– емоційно написала Аліна, яка щиро усміхається на спільному фото з татом.

"Говорить тато, що хоче мати безкоштовний вхід на мій концерт завжди. Хто пам'ятає кліп "Слухай" та мою обіцянку "безкоштовного квитка"? – додала артистка.

Відомо, що батько артистки працював у правоохоронних органах. Тепер він зробив своє перше тату, яке є ідентичним до того, що в доньки.



Alina Pash з батьком / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

"Чудово виглядаєш, молодий чоловіче!";

"Який же крутий тато!";

"Клас!";

"Так зворушливо і так круто";

"Які гарні, і який вчинок батька неймовірний";

"51? Серйозно? Твій батько років на 10 молодшим виглядає";

"Дівчино, що за батько, о Боже!";

"Тато хоч куди! Через це і донька – краса!";

"Нічого собі";

"Твій тато – просто one love";

"Ого, який красунчик";

"Я, ну прямо дуже перепрошую, знаю, що мама читає коментарі, але тато прямо Джеймс Бонд, навіть краще";

"Батько – сексі-бой".

Аліна народилась та виросла у селі Буштино, що на Закарпатті. Саме звідти артистка почерпнула чимало натхнення та ідей для створення власних пісень та сценічного образу.



Alina Pash в дитинстві / Фото з інстаграму артистки