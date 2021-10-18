Я так нічого і не отримала, – Сніжана Онопко через рік після розлучення досі не поділила майно

Українська фотомодель Сніжана Онопко майже рік як розлученя з чоловіком Миколою Щуром. Їхній шлюб тривав 10 років, під час якого вона неодноразово ставала жертвою домашнього насильства, як розповідала жінка. Втім, за рік часу вона досі не отримала частини спільно нажитого майна.

За словами Онопко, вона спочатку хотіла якомога швидше обірвати всі контакти і не планувала влаштовувати гучний розподіл майна, але коли дізналась, що у спільно збудованому будинку з ексчоловіком тепер живе його коханка, вона почала боротись за свої права.

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Як поділилась 34-річна модель, згідно з рішенням суду, їй належить половина усього майна, яке вона нажила в шлюбі з донецьким бізнесменом. Але навіть з трьома адвокатами вона досі не змогла нічого для себе вибороти.

Ми так і не спілкуємося. Розділ майна – як стояло питання, так і стоїть. Я так нічого і не отримала досі. У мене три адвокати, чесно, я в цьому не сильно розуміюсь, але це досить складно в Україні робиться... Ну, може бути за підсумком я що-небудь отримаю. Не знаю,

– прокоментувала Сніжана.

Зокрема Осадча поцікавилась, чи планує модель у майбутньому ще раз виходити заміж.

"Мені здається, все вирішить любов. Будуть почуття, буде велика любов – будеш штамп в паспорті і все інше. Поки, просто, я до цього не готова. Просто пройшло мало часу", – поділилась Сніжана та додала, що обов'язково підпише шлюбний контракт перед тим, як пов'язувати долю із ще одним чоловіком.

Що відомо про шлюб Онопко та Щура