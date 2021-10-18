За словами Онопко, вона спочатку хотіла якомога швидше обірвати всі контакти і не планувала влаштовувати гучний розподіл майна, але коли дізналась, що у спільно збудованому будинку з ексчоловіком тепер живе його коханка, вона почала боротись за свої права.
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Як поділилась 34-річна модель, згідно з рішенням суду, їй належить половина усього майна, яке вона нажила в шлюбі з донецьким бізнесменом. Але навіть з трьома адвокатами вона досі не змогла нічого для себе вибороти.
Ми так і не спілкуємося. Розділ майна – як стояло питання, так і стоїть. Я так нічого і не отримала досі. У мене три адвокати, чесно, я в цьому не сильно розуміюсь, але це досить складно в Україні робиться... Ну, може бути за підсумком я що-небудь отримаю. Не знаю,
– прокоментувала Сніжана.
Зокрема Осадча поцікавилась, чи планує модель у майбутньому ще раз виходити заміж.
"Мені здається, все вирішить любов. Будуть почуття, буде велика любов – будеш штамп в паспорті і все інше. Поки, просто, я до цього не готова. Просто пройшло мало часу", – поділилась Сніжана та додала, що обов'язково підпише шлюбний контракт перед тим, як пов'язувати долю із ще одним чоловіком.
Що відомо про шлюб Онопко та Щура
- Пара одружилась у 2011 році і вже у 2017 році начебто хотіла розлучитись. Тоді ж вона опублікувала прощальне звернення чоловіка, яке згодом зникло.
- Тоді модель заявляла, що її профіль зламали, а цей пост був витівкою хакерів. Втім, у 2020 році ситуація набула інших поворотів: жінка заявила про домашнє насильство.
- Модель зізналась, що за час шлюбу Микола Щур постійно її бив, ґвалтував її та зраджував. Після її зізнання чоловік відмовився розлучатись, але жінка шукала різні юридичні шляхи розірвання шлюбу.
- У листопаді 2020 року шлюб офіційно припинив своє існування. Шлюборозлучний процес тривав 10 місяців.