По словам Онопко, она сначала хотела как можно скорее оборвать все контакты и не планировала устраивать громкий раздел имущества, но когда узнала, что в совместно построенном доме с экс-мужем теперь живет его любовница, она начала бороться за свои права.

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Как поделилась 34-летняя модель, согласно решению суда, ей принадлежит половина всего имущества, которое она нажила в браке с донецким бизнесменом. Но даже с тремя адвокатами она до сих пор не смогла ничего для себя завоевать.

Мы так и не общаемся. Раздел имущества – как стоял вопрос, так и стоит. Я так ничего и не получила до сих пор. У меня три адвоката, честно, я в этом не сильно разбираюсь, но это достаточно сложно в Украине делается... Ну, может быть по итогам я что-нибудь получу. Не знаю,

– прокомментировала Снежана.

В частности Осадчая поинтересовалась, планирует ли модель в будущем еще раз выходить замуж.

"Мне кажется, все решит любовь. Будут чувства, будет большая любовь – будет штамп в паспорте и все остальное. Пока просто я к этому не готова. Просто прошло мало времени", – поделилась Снежана и добавила, что обязательно подпишет брачный контракт перед тем, как связывать судьбу с еще одним мужчиной.

Что известно о браке Онопко и Щура