По словам Онопко, она сначала хотела как можно скорее оборвать все контакты и не планировала устраивать громкий раздел имущества, но когда узнала, что в совместно построенном доме с экс-мужем теперь живет его любовница, она начала бороться за свои права.
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Как поделилась 34-летняя модель, согласно решению суда, ей принадлежит половина всего имущества, которое она нажила в браке с донецким бизнесменом. Но даже с тремя адвокатами она до сих пор не смогла ничего для себя завоевать.
Мы так и не общаемся. Раздел имущества – как стоял вопрос, так и стоит. Я так ничего и не получила до сих пор. У меня три адвоката, честно, я в этом не сильно разбираюсь, но это достаточно сложно в Украине делается... Ну, может быть по итогам я что-нибудь получу. Не знаю,
– прокомментировала Снежана.
В частности Осадчая поинтересовалась, планирует ли модель в будущем еще раз выходить замуж.
"Мне кажется, все решит любовь. Будут чувства, будет большая любовь – будет штамп в паспорте и все остальное. Пока просто я к этому не готова. Просто прошло мало времени", – поделилась Снежана и добавила, что обязательно подпишет брачный контракт перед тем, как связывать судьбу с еще одним мужчиной.
Что известно о браке Онопко и Щура
- Пара поженилась в 2011 году и уже в 2017 году якобы хотела расстаться. Тогда же она опубликовала прощальное обращение мужа, которое впоследствии исчезло.
- Тогда модель заявляла, что ее профиль взломали, а этот пост был выходкой хакеров. Впрочем, в 2020 году ситуация получила другое развитие: женщина заявила о домашнем насилии.
- Модель призналась, что за время брака Николай Щур постоянно ее бил, насиловал ее и изменял. После ее признания мужчина отказался расставаться, но женщина искала различные юридические пути расторжения брака.
- В ноябре 2020 года брак официально прекратил свое существование. Бракоразводный процесс длился 10 месяцев.