Я самостійна артистка, – Мішель Андраде розірвала контракт з Потапом

Саме Потап зробив Мішель Андраде популярною. Він вивів її на велику сцену, писав хітові пісні, знімав дорогі кліпи. Однак їхня співпраця закінчилася. Зірка розірвала контракт з його продюсерським центром Mozgi Entertainment.

У продюсерському центрі Потапа та Ірини Горової Mozgi Entertainment Мішель Андраде була з 2016 року. Більш як п'ять років він займався її розкруткою, але нещодавно співачка й ведуча тревел-шоу "Орел і решка" стала самостійною артисткою.

До теми Інтерв'ю з POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash: "Рамки, які були до війни, зруйновані"

Мішель Андраде розірвала контракт з Mozgi Entertainment

Я вже не є продюсерським продуктом Mozgi. Ми працюємо, ми продовжуємо підтримувати одне одного, але в зовсім інших умовах. Я самостійна артистка, я сама приймаю рішення, але якщо потрібна якась допомога, звичайно ж, Mozgi підтримують,

– поділилася Мішель Андраде.

Вона зізналася, що її друг Позитив теж більше не є артистом Mozgi Entertainment, але їхня співпраця продовжується. Усе тому, що продюсерський центр нібито став лейблом і готовий займатися багатьма, а не лише кількома музикантами.

"Mozgi теж переформатували себе. Вони вже не є продюсерським центром, вони – відкритий лейбл, який готовий надати свої послуги різним артистам", – роз'яснила співачка.

Мішель Андраде з Потапом, Дорофєєвою, Позитивом і Дядею Вадею з Mozgi / Фото з інстаграму співачки

Мішель Андраде про кар'єру співачки

Рік тому співачка стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел і решка", а перед війною зняла другий сезон. Тож часу на музику в Мішель Андраде менше. Однак кар'єру співачки вона продовжує.

Я планую EP (мініальбом, – 24 канал). Можливо, три-чотири пісні українською мовою. Мені дуже хочеться присвятити ці пісні українцям, Україні. Звичайно ж, творчість продовжується,

– заявила експідопічна Потапа.

Ба більше, 24 червня у неї відбувся реліз треку з Позитивом та Alina Pash – "Перед світанком", про який вона розповідала в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Мені дуже легко працюється з Льошею у плані того, що він може робити музичку, у мене виходить робити класні мелодії, тексти. Поки це єдине, що в нас є спільне з ним", – поділилася Мішель Андраде.

Повне інтерв'ю Мішель Андраде зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про розрив з Mozgi Entertainment – на 7:45)