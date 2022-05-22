"Я повернусь і запрошу поляків у гості": Зеленська зворушила відео про дітей-українців у Польщі

Через війну до Польщі виїхали понад три мільйони українців. Браття поляки люб'язно прихистили наших жінок і дітей. Перша леді Олена Зеленська показала історію хлопчика Дар'яна Кантера, який дякує сусідам, але хоче повернутися додому.

За ініціативи Андрія Дещиці, Надзвичайного і повноважного Посла України в Польщі, іменитий кінорежисер Стас Капралов зняв зворушливий ролик з українцем Дар'яном Кантером у головній ролі. Маленький хлопчик з Києва розповів, як з мамою став біженцем у Варшаві, Польщі.

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Зворушлива історія маленького українця в Польщі

"Ми з мамою зараз живемо у Варшаві. Це дуже красиве місто, але Київ для мене красивіший. Поляки дуже добрі. Мама каже, що друг пізнається в біді. Одного дня на мою країну напала Росія. Над нашим домом літали російські літаки і хотіли нас вбити. Але нам пощастило, і ми з мамою поїхали до Польщі. Я вже дорослий і знаю, хто ворог, а хто друг. Росія – ворог, а Польща – друг. Ми більше не ховаємося в підвалі. Поляки нам дали будиночок, а мені подарували дуже-дуже багато іграшок. Мені подобається в Польщі, але я хочу повернутися додому, бо там у мене купа друзів у садочку. Хочу поїхати до дідуся і бабусі в Корнин. Хочу побачити свої друзів – Жорика і Гарика. Я дуже хочу додому і скоро повернуся. Коли ми переможемо злих росіян, то повернемося до нашої квартири. Я запрошу всіх поляків у гості. Все буде Україна", – поділився Дар'ян Кантер у відео.

У чуттєвому ролику також з'явилися маленькі й дорослі українці з Тернополя, з Києва, з Одеси, зі Львова, з Дебальцевого, з Чернігова, з Харкова, зі Слов'янська, з Мелітополя. Майже всі вони хочуть якнайшвидше повернутися додому.

"Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому… Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов'язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більше, ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів,

– наголосила Олена Зеленська.

Окреме дякую вона сказала полякам за тимчасові оселі, постійне піклування, безкоштовні освіту та медицину для майже трьох мільйонів українців. "Дякуємо вам, друзі", – написала перша леді України.

"Я повернуся": відео з інстаграму Олени Зеленської

сама Зеленська за кордон не виїжджала, але через війну її родина роз'єднана . 2,5 місяці перша леді України взагалі не бачилася з чоловіком, спілкувалися вони тільки телефоном. У травні вона повернулася до Києва, але Зеленського й далі бачить рідко.

Повний текст публікації Олени Зеленської:

"Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому. Повернуся до своєї школи. До свого горнятка на кухні. До своїх каштанів. До рідних.

Нам не пощастило з сусідом, який доводить "братерство" ракетами й терором. Та надзвичайно пощастило з іншим сусідом – Польщею, яка стала Україні найближчим другом не лише географічно. Польща прихистила майже три мільйони українців, дала їм не тільки тимчасові оселі, а й постійне піклування, безкоштовну медицину та освіту.

Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов'язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більше, ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів. Дякуємо вам, друзі!