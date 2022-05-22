По инициативе Андрея Дещицы, Чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Польше, знаменитый кинорежиссер Стас Капралов снял трогательный ролик с украинцем Дарьяном Кантером в главной роли. Маленький мальчик с Киева рассказал, как с мамой стал беженцем в Варшаве, Польше.

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Трогательная история маленького украинца в Польше

"Мы с мамой сейчас живем в Варшаве. Это очень красивый город, но Киев для меня красивее. Поляки очень хорошие. Мама говорит, что друг познается в беде. Однажды на мою страну напала Россия. Над нашим домом летали российские самолеты и хотели нас убить. Но нам повезло, и мы с мамой поехали в Польшу. Я уже взрослый и знаю, кто враг, а кто друг. Россия – враг, а Польша – друг. Мы больше не прячемся в подвале. Поляки нам дали домик, а мне подарили очень-очень много игрушек. Мне нравится в Польше, но я хочу вернуться домой, потому что там у меня куча друзей в садике. Хочу поехать к дедушке и бабушке в Корнын. Хочу увидеть своих друзей – Жорика и Гарика. Я очень хочу домой и скоро вернусь. Когда мы победим злых россиян, то вернемся в нашу квартиру. Я приглашу всех поляков в гости. Все будет Украина", – поделился Дарьян Кантер в видео.

В чувственном ролике также появились маленькие и взрослые украинцы из Тернополя, из Киева, из Одессы, из Львова, из Дебальцево, из Чернигова, из Харькова, из Славянска, из Мелитополя. Почти все они хотят как можно скорее вернуться домой.

"Я вернусь". Эти слова повторяет себе каждый украинец, вынужденный уехать из дома… Мы вернемся, потому что лучше дома нет ничего. И обязательно пригласим поляков в гости, чтобы отблагодарить их за большее, чем гостеприимство – за настоящее отсутствие границ,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Отдельное спасибо она сказала полякам за временные дома, постоянную заботу, бесплатные образование и медицину для почти трех миллионов украинцев. "Спасибо вам, друзья", – написала первая леди Украины.

"Я вернусь": видео из инстаграма Елены Зеленской

Напомним, сама Зеленская за границу не выезжала, но из-за войны ее семья разобщена. 2,5 месяца первая леди Украины вообще не виделась с мужем, общались они только по телефону. В мае она вернулась в Киев, но Зеленского и дальше видит редко.

Полный текст публикации Елены Зеленской:

"Я вернусь". Эти слова повторяет себе каждый украинец, вынужденный уехать из дома. Вернусь в свою школу. К своей чашке на кухне. К своим каштанам. К родным.

Нам не повезло с соседом, доказывающим "братство" ракетами и террором. Но очень повезло с другим соседом – Польшей, которая стала Украине ближайшим другом не только географически. Польша приютила почти три миллиона украинцев, дала им не только временные дома, но и постоянную заботу, бесплатную медицину и образование.

Мы вернемся, потому что лучше дома нет ничего. И обязательно пригласим поляков в гости, чтобы отблагодарить их за большее, чем гостеприимство – за настоящее отсутствие границ. Спасибо вам, друзья!