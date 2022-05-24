Коли Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі Євробачення з піснею "Stefania", тисячі українців звинувачували гурт у тому, що ті мовчать про критичну ситуацію в Маріуполі. Невдоволення висловлювали навіть українські зірки – Alina Pash та Настя Приходько. Проте чимало людей розуміли, що такий вчинок може коштувати Україні дискваліфікацією з конкурсу, тому що в шоу заборонено озвучувати політичні чи військові заклики.

До слова Я б картав себе, – соліст Kalush Orchestra про заклик на Євробаченні врятувати Маріуполь

Проте Kalush Orchestra вразив усю Європу та Україну, коли все ж заявив про Маріуполь.

Чи знали про це організатори

Олег Псюк розповів, що організатори конкурсу попереднього нічого не знали про їхні плани сказати щось за Маріуполь.

Домовленостей ніяких не було через те, що ніхто б нам такого дозволу не дав. Але так, я планував це сказати, і сказав. Були звичайно переживання щодо дискваліфікації, але я просто поставив на ваги: або дискваліфікація з Євробачення (це доволі таки важливо), або змога врятувати тисячі українських життів (це все ж таки ще важливіше). Тому я обрав другий варіант,

– каже Псюк.

Щодо того, де б виконавець хотів, аби пройшло Євробачення-2023 в Україні, то це Київ:

"Не знаю, де б хотів, але впевнений, що це найімовірніше буде Київ. Тому що провести Євробачення – це не конкурс КВК, це все ж таки дуже масова подія. І я не впевнений, де в нас ще можна це зробити крім Києва".

Жартує, що у його рідному Калуші теж було б круто, адже "стільки туристів в Калуші за життя ще не було".

Зокрема лідер гурту Kalush Orchestra звернувся до усіх військових та подякував за їхню боротьбу.

"Велика подяка кожному із захисників, хто обороняє нашу країну. Маємо надію, що якнайшвидше настане той день, коли все це закінчиться, коли настане перемога і спокій, і всі заживуть нарешті мирно у своїх будинках", – підсумував Олег.

Олег Псюк на ютуб-каналі LAVRIN: відео онлайн