"Я пам'ятатиму тебе завжди": померла мама Алана Бадоєва

Український режисер Алан Бадоєв повідомив, що померла його мама. Він поділився зворушливими спогадами про неньку.

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв розповів, що втратив маму Антоніну. Він поділився щемливим дописом.

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Померла мама Алана Бадоєва

Режисер поділився, що прийняв втрату мами й подякував їй за любов.

Мамуля пішла… Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила. Мамочка, ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові,

– написав Алан Бадоєв.

Чоловік поділився зворушливими спогадами про неньку: "Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе. Мамочка, ти подарувала стільки щастя та тепла".

"Я вірю, що твоя енергія вже в польоті й незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я пам'ятатиму тебе завжди й дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Дякую тобі за це життя", – підсумував Алан Бадоєв.



Архівне фото Алана Бадоєва з мамою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Зіркові колеги Алана Бадоєва висловлюють співчуття у коментарях під дописом: