"Я ніколи не була така зла": солістка KAZKA на два дні застрягла в аеропорту Дубліна

Олександра Заріцька з гурту KAZKA дві доби не могла вибратися з Дубліна. На літак до Варшави вона не встигла, а рейс у Прагу – скасували. Тож співачці довелося ночувати в аеропорту.

У неділю, 29 травня, гурт KAZKA мав би виступити на благодійному концерті у Варшаві. Хлопці-музиканти до Польщі дісталися, а солістка Олександра Заріцька – ні. Вона не змогла вилетіти з Ірландії.

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Солістка KAZKA застрягла в аеропорту Дубліна

В аеропорт Дубліна Заріцька приїхала за три години до вильоту, але запізнилася. Усе тому, що весь цей час артистка простояла у черзі на вулиці, адже величезну кількість людей просто не пускали всередину. Так, літак полетів без неї.

"Сьогодні мала б бути у Варшаві на благодійному концерті, але сталася ця прикра історія з вильотом. Наш літак полетів без нас, інших літаків до Варшави сьогодні немає. Це перший раз у житті, коли я пропускаю літак, ще й зі своєї вини", – скаржилася лідерка KAZKA 29 травня й обіцяла прилетіти у Варшаву з новим виступом.

Наступного дня, 30 травна, на Олександру Заріцьку чекали нові пригоди. Її рейс до Праги, де в неї запланований концерт "Доброго вечора, ми з України" ні з того ні з сього скасували.

У мене немає слів, просто немає слів. Клянусь вам, це найдивніший, найзагадковіший аеропорт у світі. Другу добу ми стараємося вилетіти з аеропорту Дубліна, і це просто якийсь капець. Мені хочеться матюкатися, але я не можу. Я ніколи не була така зла, мабуть,

– емоційно заявила співачка.

"Наш літак скасували, просто без жодної причини. Ми приїхали на цей раз за п'ять годин до літака. За п'ять! Сиділи біля гейту й чекали. І просто на табло загорілося, що літак затримується, а потім через 10 хвилин його скасували", – пояснила Заріцька.

Олександра Заріцька в аеропорту Дубліна / Скриншот з відео

Через цей курйоз їй довелося ночувати в аеропорту, а на ранок 31 травня сідати на літак до Лондона. Уже звідти лідерка KAZKA планує добратися на благодійний виступ у Чехії, де збиратиме гроші для фонду Маші Єфросиніної.

Сергій Бабкін, WellBoy, Alina Pash, Jerry Heil, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Юрій Карагодін та інші.