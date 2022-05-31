В воскресенье, 29 мая, группа KAZKA должна была выступить на благотворительном концерте в Варшаве. Ребята-музыканты в Польшу добрались, а солистка Александра Зарицкая – нет. Она не смогла вылететь из Ирландии.

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Солистка KAZKA застряла в аэропорту Дублина

В аэропорт Дублина Зарицкая приехала за три часа до вылета, но опоздала. Все потому, что все это время артистка простояла в очереди на улице, ведь множество людей просто не пускали внутрь. Так, самолет улетел без нее.

"Сегодня должна быть в Варшаве на благотворительном концерте, но произошла эта досадная история с вылетом. Наш самолет полетел без нас, других самолетов в Варшаву сегодня нет. Это первый раз в жизни, когда я пропускаю самолет, еще и по своей вине", – жаловалась лидерка KAZKA 29 мая и обещала прилететь в Варшаву с новым выступлением.

На следующий день, 30 мая, Александру Зарицкую ждали новые приключения. Ее рейс в Прагу, где у нее запланирован концерт "Доброго вечора, ми з України" ни с того ни с сего отменили.

У меня нет слов, просто слов нет. Клянусь вам, это самый удивительный, загадочный аэропорт в мире. Вторые сутки мы стараемся вылететь из аэропорта Дублина, и это просто какой-то капец. Мне хочется материться, но я не могу. Я никогда не была так зла, пожалуй,

– эмоционально заявила певица.

"Наш самолет отменили, просто без всякой причины. Мы приехали на этот раз за пять часов до самолета. За пять! Сидели возле гейта и ждали. И просто на табло загорелось, что самолет задерживается, а потом через 10 минут его отменили", – объяснила Зарицкая.

Александра Зарицкая в аэропорту Дублина / Скриншот с видео

Из-за этого курьеза ей пришлось ночевать в аэропорту, а к утру 31 мая садиться на самолет в Лондон. Уже оттуда лидерка KAZKA планирует добраться на благотворительное выступление в Чехии, где будет собирать деньги для фонда Маши Ефросининой.

Кто будет выступать в Праге, кроме KAZKA? Сергей Бабкин, WellBoy, Alina Pash, Jerry Heil, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Евгений Сморыгин, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Юрий Карагодин и другие.