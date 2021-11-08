Я ненавиділа себе, – Емілі Ратажковскі про сексуальне насильство, яке пережила у 15 років

Відома американська модель Емілі Ратажковскі розповіла нові деталі свого життя у власній книжці "Моє тіло". Стало відомо, що зірка втратила цноту у 15 років, однак без її на те згоди.

Автобіографічна книжка моделі Емілі Ратажковскі "Моє тіло" буде доступною для продажів 9 листопада. Однак у мережу прослизають невеликі її уривки. Днями стало відомо, що у творі зірка розповіла про випадок насильства, який трапився з нею в юності.

Читайте також Я кричала і кусала подушки, – Емілі Ратажковскі розповіла, як проходили її пологи

Емілі Ратажковскі розповіла про насильство

У 15 років дівчина зустрічалась з бойфрендом, якого звали Оуен. 16-річний хлопець практично змусив Емілі до сексу з ним. Тоді майбутня модель була незайманою.

Чому 15-річна я не кричала тоді на все горло? Хто навчив мене мовчати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповідала, що сталося з Оуеном у ті вихідні. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть не було сексу до цього,

– зізналась Ратажковскі.



Емілі Ратажковскі / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі

Не перше зізнання Емілі Ратажковскі