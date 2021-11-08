Я ненавидела себя, – Эмили Ратаковски о сексуальном насилии, которое пережила в 15 лет
Источник:The Daily Mail
Известная американская модель Эмили Ратаковски рассказала новые детали своей жизни в собственной книге "Мое тело". Стало известно, что звезда потеряла девственность в 15 лет, однако без ее на то согласия.
Автобиографическая книга модели Эмили Ратаковски "Мое тело" будет доступна для продаж 9 ноября. Однако в сеть проскальзывают небольшие ее обрывки. На днях стало известно, что в произведении звезда рассказала о случае насилия, который произошел с ней в юности.
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Эмили Ратаковски рассказала о насилии
В 15 лет девушка встречалась с бойфрендом, которого звали Оуэн. 16-летний мальчик практически заставил Эмили заниматься сексом с ним. Тогда будущая модель была девственницей.
Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что случилось с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого,
– призналась Ратаковски.
Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски
Не первое признание Эмили Ратаковски
- Успешная модель уже не впервые рассказывает о случае домогательств и насилия. В 2020 году она написала эссе, в котором рассказала, что пострадала от сексуального насилия со стороны фотографа Джонатана Ледера в 20 лет. Тогда она не была известной и пришла в дом мужчины на съемку. Девушка позировала в нижнем белье, тогда как Ледер часто наливал ей вино. Затем фотограф домогался Эмили и причинил ей физическую боль, но она сбежала от мужчины и переночевала в одной из спален дома.
- В книге "Мое тело" знаменитость рассказала, что подвергалась домогательствам в 2013 году. Это произошло на съемках клипа Blurred Lines с певцами Фареллом Уильямсом, рэпером Т. И. и Робином Тиком. Для съемок Эмили Ратаковски позировала полуобнаженной. Как рассказала модель, Робин Тик был немного пьян, поэтому в один момент он схватил ее за голую грудь. Режиссер немедленно остановила съемочный процесс.