"Я не варта жити": співачка Шинейд О'Коннор хотіла накласти на себе руки після смерті сина

Скандальна ірландська виконавиця Шинейд О'Коннор не змогла впоратись зі стресом після нещодавнього самогубства 17-річного сина, тому намагалась себе вбити. На щастя, її встигли врятувати лікарі.

Син Невієм Шейн помер 7 січня у місті Брей. Його знайшли мертвим після довгих пошуків та прохань матері повернутись додому. Така трагедія повпливала на психологічний стан Шинейд О'Коннор, тому днем раніше вона прощалась з підписниками у своєму твітері.

До слова 17-річний син співачки Шинейд О'Коннор вчинив самогубство: емоційне зізнання згорьованої матері

"Я вирішила піти за сином. Немає сенсу жити без нього. Все, чого я торкаюся, я руйную. Мої діти не хочуть мене знати. Я людина-лайно. А ви всі думаєте, що я добра лише тому, що вмію співати. Я шматок лайна. Я не заслуговую на життя, і всім, хто мене знає, буде краще без мене. Я перепрошую за всю шкоду, яку я завдала", – написала Шинейд.

У смерті свого сина вона звинуватила себе, адже все, чого вона начебто торкається, приречене на проблеми та смерть.



Син Шинейд О'Коннор, який скоїв самогубство на початку січня 2022 / Фото з твітера співачки

"Це не чиясь вина, а моя. У смерті Шейна винний не хтось, а я. Я не хочу жити у світі без мого Шейна та інших моїх дітей. Я не вартую життя. Це моя помилка. Нічого іншого. Я була ї**нутою від того дня, як народилася. Це не вина моїх батьків, моєї сім'ї чи дітей. Це моя вина. Бог зробив мене неправильною. Тому я відправляю себе назад", – додала вона.

Проте ці дописи, схоже, побачили фанати чи поліція, і до неї одразу ж відправились полісмени. Її відвезли до лікарні, де вона прийшла до тями. Однак Шинейд досі переслідує думка покинути світ і піти до сина.

"Перепрошую, що засмутила усіх. Я загубилася без моєї дитини, і я ненавиджу себе. Лікарня допоможе на якийсь час. Але я збираюся знайти Шейна. Це просто затримка", – заявила співачка.

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