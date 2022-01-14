"Я не достойна жить": Шинейд О'Коннор хотела наложить на себя руки после смерти сына

Скандальная ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор не смогла справиться со стрессом после недавней смерти 17-летнего сына, поэтому пыталась себя убить. К счастью, ее успели спасти врачи.

Сын Невием Шейн умер 7 января в городе Брей. Его нашли мертвым после долгих поисков и просьб матери вернуться домой. Такая трагедия повлияла на психологическое состояние Шинейд О'Коннор, поэтому днем ранее она прощалась с подписчиками в своем твиттере.

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"Я решила пойти за сыном. Нет смысла жить без него. Все, чего я касаюсь, я разрушаю. Мои дети не хотят меня знать. Я человек – дерьмо. А вы все думаете, что я добра лишь потому, что умею петь. Я кусок дерьма. Я не заслуживаю жизни, и всем, кто меня знает, будет лучше без меня. Я извиняюсь за весь вред, который я нанесла", – написала Шинейд.

В смерти своего сына она обвинила себя, ведь все, чего она вроде бы касается, обречено на проблемы и смерть.

Сын Шинейд О'Коннор, совершивший самоубийство в начале января 2022 года / Фото из твиттера певицы

"Это не чья-то вина, а моя. В смерти Шейна виноват не кто-то, а я. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я не стою жизни. Это моя ошибка. Ничего другого. Я была й**нутой с того дня, как родилась. Это не вина моих родителей, моей семьи или детей. Это моя вина. Бог сделал меня неправильной. Поэтому я отправляю себя обратно", – добавила она.

Однако эти сообщения, похоже, увидели фанаты или полиция, и к ней сразу же отправились полицейские. Ее отвезли в больницу, где она пришла в себя. Однако Шинейд до сих пор преследует мысль покинуть мир и уйти к сыну.

"Извиняюсь, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", – заявила певица.

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