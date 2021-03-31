Канадська співачка Селін Діон 30 березня святкувала своє 53-тє день народження. Ймовірно, свято відбулось в тісному колі близьких, оскільки в мережі вона опублікувала святкові фото з тортом ще із 1996 року.

Зірка опублікувала фото з нагоди її першої сходинки у чарті Billboard 200 у 1996 році. Тоді усі слухали її знамениту пісню Falling Into You. На фото жінка виглядає значно молодшою – вона одягнена у чорний кроп-топ та мініспідницю зі складками. Селін тоді емоційно розрізала торт.

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"Я не рахую роки, але я точно все ще їм торт!" – підписала артистка під архівними фото. "Спасибі за всі привітання з днем народження! Цілую!" – додала зірка.



Селін Діон у 1996 році / Фото з інстаграму Селін Діон



Емоційна та щаслива Селін Діон / Фото з інстаграму Селін Діон

Привітання фанатів

У коментарях її швидко взялись вітати прихильники, серед яких було і чимало зірок: