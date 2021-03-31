Я не считаю годы, – Селин Дион отметила день рождения
Канадская певица Селин Дион 30 марта праздновала свое 53-е день рождения. Вероятно, праздник состоялся в тесном кругу близких, так как в сети она опубликовала праздничные фото с тортом еще с 1996 года.
Источник:People
Звезда опубликовала фото по случаю ее первой строчки в чарте Billboard 200 в 1996 году. Тогда все слушали ее знаменитую песню Falling Into You. На фото женщина выглядит значительно моложе – она одета в черный кроп-топ и мини-юбку со складками. Селин тогда эмоционально разрезала торт.
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"Я не считаю годы, но я точно все еще ем торт!" – подписала артистка под архивными фото. "Спасибо за все поздравления с днем рождения! Целую!" – добавила звезда.
Селин Дион в 1996 году / Фото из инстаграма Селин Дион
Эмоциональная и счастливая Селин Дион / Фото из инстаграма Селин Дион
Поздравления фанатов
В комментариях ее быстро взялись приветствовать поклонники, среди которых было и немало звезд:
- "С днем рождения, королева!";
- "Мы любим тебя!";
- "Желаем тебе всего наилучшего!";
- "Большое вам спасибо за все, что вы сделали на протяжении этих десятилетий! Ваша музыка и ваше смирение не имеют себе равных! Шлю вам свою любовь и наилучшие пожелания!";
- "С Днем Рождения, Селин! Привет из Франкфурта, Германия. Надеюсь, нам очень скоро попадем на ваш концерт!".
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