Канадская певица Селин Дион 30 марта праздновала свое 53-е день рождения. Вероятно, праздник состоялся в тесном кругу близких, так как в сети она опубликовала праздничные фото с тортом еще с 1996 года.

Звезда опубликовала фото по случаю ее первой строчки в чарте Billboard 200 в 1996 году. Тогда все слушали ее знаменитую песню Falling Into You. На фото женщина выглядит значительно моложе – она одета в черный кроп-топ и мини-юбку со складками. Селин тогда эмоционально разрезала торт.

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"Я не считаю годы, но я точно все еще ем торт!" – подписала артистка под архивными фото. "Спасибо за все поздравления с днем рождения! Целую!" – добавила звезда.



Селин Дион в 1996 году / Фото из инстаграма Селин Дион



Эмоциональная и счастливая Селин Дион / Фото из инстаграма Селин Дион

Поздравления фанатов

В комментариях ее быстро взялись приветствовать поклонники, среди которых было и немало звезд: