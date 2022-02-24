Я не пробачу цього "русскому миру", – Анатолій Анатоліч показав, як ховався з дітьми у підвалі
Джерело:інстаграм Анатолія Анатоліча
Український ведучий Анатолій Анатоліч теж показав у мережі, як переживає російську агресію. Він опублікував кілька інстаграм-сторіс, де разом з дружиною та дітьми.
Ведучий зранку 24 лютого, в день наступу російських військ на територію України, змушений був ховатись у підвал через бій над Київським морем. Саме там проживає чоловік зі своєю родиною.
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Я не пробачу цього "русскому миру". Сьогодні гітлер-путін напав на мою країну. Мої діти ховаються в підвалі, тому що над Київським морем йде бій,
– написав ведучий.
Анатоліч показав, як його діти ховаються у підвалі від обстрілів / Фото з інстаграм-сторіс
У підвалі переховувались дорослі з дітьми та домашніми улюбленцями. За кілька годин до цього Анатоліч заявляв в інстаграм-сторіс, що готовий боронити країну і закликає не панікувати, а підтримувати Збройні сили України.
Також він опублікував в інстаграмі допис із зображенням чоловіка у нацистській формі із обличчям Володимира Путіна, та написав:
"О 4-й ранку без попередження війни. Таке вже було. І ми знаємо, чим закінчилося. Україна переможе. Ми з нашими військовими! Вони наші герої! Вони захищають свою країну, а ви, росіяни, прийшли на нашу землю. Будьте прокляті".
В Анатоліча та його дружини Юлії є троє малих дітей – дві доньки та маленький син.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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