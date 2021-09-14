Успешная украинская артистка Оля Цибульская активно ведет личный блог в инстаграме. Часто она публикует там фото в соблазнительных нарядах, купальниках или нижнем белье. Как призналась звезда, именно эти фотографии больше всего критикуют пользователи сети.
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Как муж Оли Цибульской реагирует на ее фото
Знаменитость рассказала, что никогда не спрашивает мнения мужа перед тем, как обнародовать откровенный кадр.
Я не спрашиваю разрешения у мужа на свои желания никакие и никогда. Видели глаза, что покупали. Я его предупреждала,
– заявила звезда.
Все же Оля Цибульская признала, что ее возлюбленный негативно отнесся к возможной съемке звездной жены в откровенном журнале.
"У нас была дискуссия относительно съемок для мужского глянца. Я на самом деле не уверена, что моя грудь отличается чем-то от груди моих коллег, и у меня нет цели сняться обнаженной для журнала. Но сам факт того, что у нас возникла дискуссия, и он мне что-то попытался запрещать... Я в тот же день выложила фото в инстаграм в белье. Речь о глянце мужском шла, об инстаграм – нет. Ничего, теперь молчит", – заметила певица.
Оля Цибульская в купальнике / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Как любимые звезд относятся к откровенным фото жен
- Отметим, муж Насти Каменских Потап только положительно реагирует на смелые фото певицы. Рэпер заявлял, что ему "нравится, когда она раздевается".
- У возлюбленного танцовщицы Илоны Гвоздевой другое мнение относительно эротических снимков жены. По словам хореографа, она никогда не покажет обнаженное тело, потому что Иван ее "на немецкий флаг разорвет". Но когда супруги выходят в свет вместе, муж Гвоздевой позволяет ей предстать в откровенных образах.