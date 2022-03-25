Я не могла вчинити по-іншому, – Слава Камінська зізналась, що їй було соромно покидати Україну

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська виїхала у Нідерланди. Там на зірку чекали двоє маленьких дітей та мама.

Слава проїхала 1700 кілометрів, аби добратись до рідних. Зараз зірка тимчасово живе у Гаазі й сподівається, що найближчим часом зможе повернутись в рідну Україну.

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Виконавиця поширила дві публікації, в яких описала свої емоції від всього переїзду.

Мені іноді дуже соромно, що я змогла виїхати з цього пекла, а багато хто залишився в ньому, але як мати і дочка я не могла вчинити інакше. Я дуже хочу додому і вірю у нашу перемогу. Інакше і бути не може. Ми чужі на теренах Європи. Нам потрібен наш дім і ми його відстоїмо,

– написала в інстаграмі Камінська.



Слава Камінська у Нідерландах / Фото з інстаграму

Також зірка поділилась, що дуже здивувалась від того, як її прийняли в іншій країні. "Незнайомі люди стають близькими і вважають своїм обов'язком допомогти всім, хто опинився в цій страшній ситуації. Приємно усвідомлювати, все-таки є людяність у людині. Я зараз у Нідерландах і якщо чесно, була дуже здивована тим, як нас тут зустрічали", – розповіла співачка.

Ексчоловік Слави – пластичний хірург Едгар Камінський залишився в Україні. Едгар зізнався, що йому вже пропонували роботу за кордоном, проте він не хоче залишати країну, оскільки впевнений, що Україна переможе у війні.