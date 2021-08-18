Я не Катя Кухар, – Ольга Харлан прокоментувала участь в "Танцях з зірками"

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан погодилась на участь у новому сезоні "Танців з зірками". За кілька тижнів до прямих ефірів вона зізналась – налаштована розкритися й показати себе різною. Фехтувальниця готова до підтримок, однак для цього їй потрібен сильний партнер.

Після провалу на Олімпійських іграх в Токіо Ольга Харлан взяла паузу в кар'єрі, аби "пожити життя без шаблі". Натомість у житті чемпіонки з'являться танці. Вона зізналась, що шалено хвилюється перед стартом проєкту, адже знає, що прямі ефіри – це непросто.

До теми "Танці з зірками" 2021: список зіркових учасників шоу

"Хвилююсь. Я усвідомлюю відповідальність, бо прямі ефіри – це дуже складно. У мене є розуміння про все напруження, яке буде", – поділилась Ольга Харлан.

Ще в дитинстві, з 6 до 10 років, вона займалась танцями, тому вважає цей вид спорту одним з найкрасивіших. "Танці – це так красиво. Мені вони завжди подобались і ніколи не зникали з мого життя. Я пам'ятаю якісь рухи, але термінологія в мене на нулі", – заявила фехтувальниця.

30-річній Ользі Харлан, яка звикла приховувати свої емоції, цікаво розкритися й показати себе в ніжних, чуттєвих образах. Вона готова "витягувати з себе", але для цього їй потрібен сильний партнер, з яким вона зможе виконати бодай якісь підтримки.

Я не тендітна дівчина, це правда. Я сильна, у мене м'язова маса, тому крутити мене не будуть. Я не Катя Кухар,

– з гумором зауважила Харлан.

Нагадаємо, днями солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповідала, що відмовилась від партнера на "Танцях з зірками" ще до старту прямих ефірів. Все тому, що танцівник не вірив у їхню перемогу. На його думку, через легковажність співачки вони "протрималися б недовго". Так, артистка підшукала нового партнера – "суперкласного чемпіона".