Я не грав роль, – ексучасник "Холостячки" Васко прокоментував виліт з шоу

У 4 випуску другого сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч попрощалася одразу з двома чоловіками. Одним із них став Васко Младєнов, оскільки їхнє спілкування було більше дружнім, ніж романтичним. Чоловік опублікував зворушливий допис, де подякував Златі за їхню історію.

Васко поділився, що спочатку хотів надіслати Златі особисте повідомлення, але потім зрозумів, що йому нема чого соромитися. Саме тому вирішив поділитися з текстом не тільки з "Холостячкою", а й зі всіма, хто слідкував за їхньою історією. Васко зазначив, що глядачі на це заслуговують.

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Васко про виліт з "Холостячки"

Учасник реаліті-шоу оприлюднив чуттєвий кадр, на якому зображений разом зі Златою. Чоловік поділився, що казка на проєкті була неймовірно красивою, шалено емоційною та по-справжньому чарівною, хоча й тривала недовго.

Дякую тобі за ту палітру емоцій, які я відчув з тобою за ці 4 епізоди. Мені подобалися наші розмови, жарти й легкість спілкування. Наше знайомство, незабутні побачення, троянди, усмішки, аромати, одкровення, рояль, пісні, танці, тіні, погляди… Ти надихнула мене на творчий прорив і я вдячний за це,

– написав Васко у публікації.

Младєнов зазначив, що з "Холостячкою" він був справжнім, не грав роль. Хоча Злата не обрала його, чоловік побажав їй зустріти справжнє кохання, від якого "будуть метелики в животі, які змушуватимуть задихатися від ніжності".



Злата Огнєвіч та Васко / Фото з інстаграму Васко Младєнова

Текст публікації Васко:

Сьогодні я покинув проєкт, але чи закінчилася наша з тобою історія? Романтична – так. Творча – подивимося. Я щиро бажаю тобі знайти того чоловіка, з яким тобі буде добре у всьому і при вигляді якого твої метелики в животі будуть пурхати, змушуючи задихатися від ніжності.

На цьому проєкті я на деякий час випав з ритму свого життя, але здобув незамінний досвід і познайомився з прекрасними людьми, багатьох з яких можу назвати друзями.

Як абсолютно незнайомі та різні чоловіки за короткий час могли стати мені близькими товаришами? Не знаю, але це сталося. З кимось спілкувався більше, з кимось – менше, але я ціную кожного.

Можу сказати точно, що на мені не було масок і я не грав роль. Я був собою так само як у соціальних мережах, на телебаченні, в житті. Думаю, це видно.

Один розділ у моєму житті закінчується, а інший починається.