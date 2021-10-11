Васко поделился, что сначала хотел отправить Злате личное сообщение, но потом понял, что ему нечего стыдиться. Именно поэтому решил поделиться с текстом не только с "Холостячкой", но и со всеми, кто следил за их историей. Васко отметил, что зрители этого заслуживают.

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Васко о вылете из "Холостячки"

Участник реалити-шоу обнародовал чувственный кадр, на котором изображен вместе со Златой. Мужчина поделился, что сказка на проекте была невероятно красивой, безумно эмоциональной и по-настоящему волшебной, хотя и длилась недолго.

Спасибо тебе за ту палитру эмоций, которые я испытал с тобой за эти 4 эпизода. Мне нравились наши разговоры, шутки и легкость общения. Наше знакомство, незабываемые свидания, розы, улыбки, ароматы, откровения, рояль, песни, танцы, тени, взгляды... Ты вдохновила меня на творческий прорыв и я благодарен за это,

– написал Васко в публикации.

Младенов отметил, что с "холостячкой" он был настоящим, не играл роль. Хотя Злата не выбрала его, мужчина пожелал ей встретить настоящую любовь, от которой "будут бабочки в животе, которые заставляют задыхаться от нежности".



Злата Огневич и Васко / Фото из инстаграма Васко Младенова

Текст публикации Васко:

Сегодня я покинул проект, но закончилась ли наша с тобой история? Романтическая – да. Творческая – посмотрим. Я искренне желаю тебе найти того человека, с которым тебе будет хорошо во всем и при виде которого твои бабочки в животе будут порхать, заставляя задыхаться от нежности.

На этом проекте я на некоторое время выпал из ритма своей жизни, но получил незаменимый опыт и познакомился с прекрасными людьми, многих из которых могу назвать друзьями.

Как совершенно незнакомые и разные мужчины за короткое время могли стать мне близкими товарищами? Не знаю, но это случилось. С кем-то общался больше, с кем-то – меньше, но я ценю каждого.

Могу сказать точно, что на мне не было масок и я не играл роль. Я был собой так же как в социальных сетях, на телевидении, в жизни. Думаю, это видно.

Одна глава в моей жизни заканчивается, а другая начинается.