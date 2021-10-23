Я маю право на емоції, – учасник "Холостячки" Роман пояснив поведінку на детекторі брехні

Роман Свечкоренко був одним з фаворитів Злати Огнєвіч на проєкті "Холостячка", однак у 6 випуску стало відомо, що він офіційно не оформив розлучення. Чоловік пояснив, що після перевірки на поліграфі він був на емоціях, оскільки має на це право. Особливо тоді, коли почувається погано.

Нагадаємо, у 6 випуску ведучий "Холостячки" Григорій Решетник вирішив перевірити деяких учасників на детекторі брехні. Серед них опинився і психолог Роман Свечкоренко. Виявилося, що до початку зйомок шоу чоловік офіційно не розлучився.

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Роман Свечкоренко про поведінку після поліграфа

Після перевірки на поліграфі Злата захотіла особисто поспілкуватися з Романом. Її приголомшило те, що чоловік не розповів їй усю правду. Свечкоренко тоді був дуже емоційним й зазначав, що ні про що не шкодує, а шлюборозлучний процес – це лише формальність.

Чому я був на емоціях після поліграфа? Бо я людина. І лише після цього психолог. Я маю право на емоції. Особливо тоді, коли почуваюся погано,

– наголосив Роман.

Свечкоренко наголосив, що він не хоче обговорювати минулі стосунки: "Мої стосунки – це мої стосунки. Минулі вони, теперішні чи майбутні, я не маю їх з кимось обговорювати. Тим більше тоді, коли це роблять на камеру на поліграфі, показуючи всій країні".



Учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото з інстаграму Романа Свечкоренка

, Злата Огнєвіч не попрощалася з Романом на завжди. Вона зазначила, що відпускає його доти, поки він не оформить розлучення. Коли офіційно чоловік буде неодруженим, він зможе в будь-який момент

Текст публікації Романа Свечкоренка:

Чому я був на емоціях після поліграфа? Відповідаю! Бо я людина. Лише після цього я психолог. Я маю право на емоції. Особливо тоді, коли погано почуваюся. Чому погано? Уявіть ситуацію: ви знайомитеся з людиною, у вас все добре, ви починаєте пізнавати один одного, але часу, який ви провели разом, дуже мало. Ви ось-ось лише почали нормально спілкуватися. Один раз. І тут вам говорять: "Ти зараз йдеш на поліграф". І навіть, якщо вважаєте це просто огидно брудною дією, відмовитися не можете, бо, відмовившись від проходження перевірки, ви точно будете людиною, яка щось приховує. Скажіть, це нормально, коли вибору немає?

Чому було неприємно? Я не боюся обговорювати свої минулі стосунки. Я не хочу їх обговорювати! Я не з тих людей, які будуть після сварок чи розставання приходити до друзів і до дівчат, розповідати, яка моя партнерка погана. Навіть, якщо вона не погана, я все одно не обговорюватиму особисте! А тепер питання. Я можу нервувати та бути невдоволеним, коли нагло вдираються в мої кордони? Поліграф був зайвим! Я відповідав на запитання, які мені інколи ставила Злата! Для чого детектор брехні, якщо можна запитати особисто і я відповім?

Люди, які пишуть: "Ти поводишся не як психолог". Мені щиро шкода вас, бо треба вміти наскільки щільно засісти в ярликах і шаблонах. Питання до вас, експертів всього в цьому світі. Якщо на мене нападуть на вулиці й намагатимуться нашкодити мені або рідним, мені треба за психотипами визначати кривдників, чи захищатися будь-яким способом? Мені все одно, що ви відповісте, бо я завжди відстоюватиму свої кордони та кордони своїх рідних! А психологом я буду на роботі, а не в житті! І ще одне. Мені байдуже на оцінку моєї експертності. Тим, кому потрібно, я завжди допоможу і буду корисним. А кому не потрібно – кнопка "не стежити" і всього найкращого. Достатньо агресивно, як для психолога, я відповів?

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