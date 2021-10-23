Напомним, в 6 выпуске ведущий "Холостячки" Григорий Решетник решил проверить некоторых участников на детекторе лжи. Среди них оказался и психолог Роман Свечкоренко. Оказалось, что до начала съемок шоу мужчина официально не развелся.

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Роман Свечкоренко о поведении после полиграфа

После проверки на полиграфе Злата захотела лично пообщаться с Романом. Ее ошеломило то, что мужчина не рассказал ей всю правду. Свечкоренко тогда был очень эмоциональным и отмечал, что ни о чем не жалеет, а бракоразводный процесс – это лишь формальность.

Почему я был на эмоциях после полиграфа? Потому что я человек. И только после этого психолог. Я имею право на эмоции. Особенно тогда, когда чувствую себя плохо,

– подчеркнул Роман.

Свечкоренко подчеркнул, что он не хочет обсуждать прошлые отношения: "Мои отношения – это мои отношения. Прошлые они, теперешние или будущие, я не должен их с кем-то обсуждать. Тем более тогда, когда это делают на камеру на полиграфе, показывая всей стране".



Участник "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото из инстаграма Романа Свечкоренка

Отметим, Злата Огневич не попрощалась с Романом навсегда. Она отметила, что отпускает его до тех пор, пока он не оформит развод. Когда официально мужчина будет холостым, он сможет в любой момент вернуться на проект.

Текст публикации Романа Свечкоренка:

Почему я был на эмоциях после полиграфа? Отвечаю! Потому что я человек. Только после этого я психолог. Я имею право на эмоции. Особенно тогда, когда плохо себя чувствую. Почему плохо? Представьте ситуацию: вы знакомитесь с человеком, у вас все хорошо, вы начинаете узнавать друг друга, но времени, которое вы провели вместе, очень мало. Вы вот-вот только начали нормально общаться. Один раз. И тут вам говорят: "Ты сейчас идешь на полиграф". И даже, если считаете это просто отвратительно грязным действием, отказаться не можете, ибо, отказавшись от прохождения проверки, вы точно будете человеком, который что-то скрывает. Скажите, это нормально, когда выбора нет?

Почему было неприятно? Я не боюсь обсуждать свои прошлые отношения. Я не хочу их обсуждать! Я не из тех людей, которые будут после ссор или расставания приходить к друзьям и к девушкам, рассказывать, какая моя партнерша плохая. Даже если она не плохая, я все равно не буду обсуждать личное! А теперь вопрос. Я могу нервничать и быть недовольным, когда нагло врываются в мои границы? Полиграф был лишним! Я отвечал на вопросы, которые мне иногда задавала Злата! Для чего детектор лжи, если можно спросить лично и я отвечу?

Люди, которые пишут: "Ты ведешь себя не как психолог". Мне искренне жаль вас, потому что надо уметь насколько плотно засесть в ярлыках и шаблонах. Вопросы к вам, экспертам всего в этом мире. Если на меня нападут на улице и будут пытаться навредить мне или родным, мне надо по психотипам определять обидчиков, или защищаться любым способом? Мне все равно, что вы ответите, потому что я всегда буду отстаивать свои границы и границы своих родных! А психологом я буду на работе, а не в жизни! И еще одно. Мне безразлично на оценку моей экспертности. Тем, кому нужно, я всегда помогу и буду полезным. А кому не нужно – кнопка "не следить" и всего наилучшего. Достаточно агрессивно, как для психолога, я ответил?

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