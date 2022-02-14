Я ледь не розплакалась, – Іванна Онуфрійчук про перший День Валентина з коханим чоловіком

35-річна Іванна Онуфрійчук зіграла два розкішних весілля з Алмазом – на Мальдівах і в Києві, однак ніколи не забуде його сюрприз на їхній перший День закоханих. Як це було, читайте в ексклюзиві 24 каналу.

Українка закохала в себе казахського бізнесмена трохи більше як два роки тому, тож їхній перший День святого Валентина був 14 лютого 2020-го, передає 24 канал. Несподівано для Іванни Онуфрійчук, вони святкували його в люксовому готелі у Швейцарії з казковими краєвидами на Альпи.

Не пропустіть Про перший поцілунок з чоловіком і романтику в шлюбі: ексклюзив MamaRika до Дня Валентина

Іванна Онуфрійчук про перший День Валентина з Алмазом

Алмаз хотів здивувати кохану, тож зв'язався з її подругою-дизайнеркою й облаштував усе так, ніби Іванна летить у Швейцарію на зйомки нової колекції суконь. Дівчині сказали, що фотосесія буде у студії в Женеві та в горах, але вже в аеропорту вона запідозрила щось нечисте.

Перше, що насторожило ведучу – це те, що вони зупинились у 5-зірковому мініготелі Hotel Villa Honegg, в якому вона давно мріяла побувати. Номер там треба бронювати мінімум за 3 місяці, адже комплекс дуже популярний, але маленький.

Готель розташований на гірському схилі. Тераси зі спа там виходять на неймовірно красивий краєвид – озеро і гори, яким хочеться милуватися годинами. Я була в шоці від того, що ми приїхали в цей готель,

– розповіла Іванна Онуфрійчук.

Друге, що здивувало телезірку – на рецепції їх з подругою перепитали, хто з них Іванка. Персонал готелю провів дівчат начебто у їхній спільний номер, однак там на ведучу чекав найромантичніший сюрприз у її житті.

Я відкриваю двері, і вмикається музика – улюблена композиція мого коханого. І в номері відкриті двері на терасу. Виходжу, а там стоїть мій коханий з величезним букетом квітів. Це був такий неочікуваний і красивий сюрприз, яких у моєму житті не було. Я ледь не розплакалась,

– зізнається Іванна Онуфрійчук.

На терасі з видом на Альпи мільйонер зізнався українці в коханні, а після – пригостив обідом і влаштував релакс у спа.

Іванна Онуфрійчук на терасі з коханим Алмазом / Фото з особистого архіву ведучої

Іванна Онуфрійчук в готелі з видом на Альпи / Фото з особистого архіву ведучої

Іванна Онуфрійчук в готелі з видом на Альпи / Фото з особистого архіву ведучої

Однак на цьому сюрпризи від Алмаза не закінчилися. Пізно ввечері він підіслав до номера коханої консьєржа з букетом троянд і розкішним перснем.

Консьєрж готелю приніс ще один букет квітів і маленьку коробочку з бантиком. У пакунку був дуже гарний перстень з рубіном. Це був найпам'ятніший День закоханих в моєму житті,

– поділилась Іванна.

Сюрприз від чоловіка Іванни Онуфрійчук на День Валентина / Фото з особистого архіву ведучої

Іванни Онуфрійчук про секрети шлюбу з чоловіком-казахом

У шлюбі з Алмазом Іванна Онуфрійчук усього рік, перше весілля вони зіграли на Мальдівах наприкінці лютого 2021-го. Однак сімейні правила і традиції закохані прописали ще на початку стосунків.

"Ми поки не оформили їх красиво, але в нас є сімейна книга з розділами: "Сімейні цінності", "Сімейні правила", "Сімейні традиції", "Кулінарні рецепти мами", "Фрази коханої", "Фрази коханого", – зізналась ведуча. Вона додала, що туди вони записують мудрі та смішні фрази одне одного, щоб потім читати їх дітям і пронести через усе життя.

У нас з Алмазом міцні стосунки. Ми дуже сильно любимо й поважаємо одне одного. Основні секрети таких стосунків – цінувати й цікавитись, чим живе людина, яка поряд з тобою, дарувати турботу, ставити її інтереси на перше місце,

– розповіла Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / Фото з інстаграму ведучої