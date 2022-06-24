"Я хочу додому": Потап написав Насті Каменських ліричний трек про те, як хоче в Україну

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Настя Каменських з Потапом виїхали до Іспанії, тож війну на собі вони не відчули. Однак у новій пісні Back Home артистка зізналася, що хоче додому.

Разом з чоловіком Потапом Настя Каменських написала новий ліричний трек англійською мовою. Як передає пресслужба, Back Home – це крик душі самої співачки та майже 8 мільйонів українців, які були змушені покинути свої домівки.

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Настя Каменських випустила трек Back Home

У нову пісню зіркове подружжя виплеснуло всю палітру ностальгії за мирним життям, болю за тим, як було до 24 лютого, і надії, що всі повернуться додому. Back Home, за словами співачки, – ще одне нагадування, що нам є за що боротися.

У нас є спільний біль і спільна мрія – щоб війна закінчилася. Дуже хочеться аби кожен опинився у своєму домі, і кожна домівка наповнилася теплом та радісними емоціями чи дитячим сміхом. Аби наша земля звільнилася від цих жахіть. І все це перетворилося на страшний сон, який поступово відійде в минуле,

– прокоментувала прем'єру Настя Каменських.

Кліпу на новий трек артистка не знімала, але показала лірик-відео. У ньому її фото на тлі Паркового мосту в Києві, який мерехтить синьо-жовтим у колір українського прапора.

Настя Каменських – Back Home: слухайте пісню онлайн

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Що Настя Каменських робить за кордоном

Зараз співачка активно виступає на благодійних заходах та концертах на підтримку України, тож додому, в будинок під Києвом по-сусідству з Осадчою та Горбуновим, не поспішає.

"Щоразу виступаючи в підтримку України перед слухачами в різних куточках світу, я зі сльозами на очах згадую свій дім, друзів, рідних, колег і спільні щасливі миті. Нас дуже гостинно та щиро зустрічає весь світ. І ми за це безмежно вдячні. Але кожне серце тягнеться на українську землю, до тієї щасливої буденності, яка, на жаль, розділилося на "до" та "після", – поділилася Каменських.