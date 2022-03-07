Я готовий пожертвувати кар'єрою заради України, – Макс Барських вкотре засудив російську агресію

Співак Макс Барських 8 років розвивав кар'єру в Росії. Однак після масштабного вторгнення на територію України він викреслив Росію зі свого життя. Тепер артист наголошує, заради Батівщини готовий пожертвувати кар'єрою.

Більшість українських артистів після окупації Криму та початку війни на Донбасі перестали гастролювати Росією. Однак не всі. Серед тих, хто продовжував виступати в країні-агресорці та отримував там музичні премії, був Макс Барських.

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Після повномасштабного вторгнення Росії на території України позиція Барських змінилася. Тепер він заявляє, що більше ніколи не виступатиме на Росії.

Я готовий пожертвувати всією своєю кар'єрою заради України та щоб врятувати людей тут. Мені байдуже, якщо стану вигнанцем в Росії, заради Бога. Вся Україна всіяна трупами. Там багато міст та історій зруйновано, вбиті сім'ї, мирні мешканці. І це зроблено настільки варварським способом, що не знаю, чи зможу коли-небудь пробачити ці дії,

– сказав Барських.

Коли в Україну прийшла війна, Макс був в Києві. Він разом із мільйонами інших людей прокинувся від вибухів. Мама артиста мешкала в Херсоні, це його рідне місто. Після атаки російських військ Барських вирішив терміново евакуювати найріднішу. Також він допомагав переїхати у безпечні місця іншим родичам.

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