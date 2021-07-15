Я дуже вразлива, – Анна Трінчер поміркувала про хейт і жарти друзів

Відома актриса, співачка і блогер Анна Трінчер на зйомках шоу "Хто зверху?" ("Новий канал") розповіла, чи складно переживає негатив і чи приймає все близько до серця. Вона не розуміє людей, які стежать за її життя і водночас його постійно негативно коментують.

На перший погляд, життя медійних особистостей сповнене позитиву і яскравих фарб. Насправді негативу і хейту там ще більше. За лаштунками шоу "Хто зверху?" Трінчер відверто поговорила на цю тему.

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"Я думаю, що, на відміну від інших артистів і зірок, на мене виливається особливо багато хейту. В основному артисти не показують своє життя, вони дистанціюються від аудиторії. Я навпаки. Але всі ми живі люди, і якщо будемо знімати своє життя умовно 24/7, то обов'язково будуть ті, хто знайде, за що можна ненавидіти. Я дуже часто висловлюю думку, яка не збігається з думкою більшості. Я розповідаю, які складнощі переживаю, і, звичайно, це викликає шквал емоцій", – поділилась Трінчер, хлопець якої нещодавно осоромився у мережі.

"Така енергія руйнівно впливає на мене", – Трінчер про хейт

Артистка переконана, що зараз є надто багато токсичних людей.

"Сьогоднішній ранок в сторіз я почала з того, що мені терміново потрібен був "інстадетокс", тому на два дні поїхала за місто відпочивати. Сказала підписникам, що це через те, що на мене останнім часом навалилося багато негативу, а така енергія руйнівно впливає на мене. І ось дівчинка пише: "Фу, ти думаєш, комусь потрібне твоя ниття? Всім однаково на тебе!". Я відповідаю: "Фу, яка ти токсична. Не дивись". Вона у відповідь: "Та я і не дивлюся", хоча коментує майже кожну мою сторіз.

Я перегорнула вверх спеціально усі сторіз, витратила на це час, і там такі коменти: "Ой, яка ви красива, як ви мені подобаєтеся!" Це так смішно! Кажу їй: "Так чого ж ти на мене підписана?" А вона: "Підписана, тому що "гів", скоро відпишуся". По-перше, я не беру участь зараз ні в яких giveaway. По-друге, вона відповідає на мої сторіз вже близько року. Дивний тип людей", – розповіла історію Трінчер.

Кращий спосіб пережити хейт – це впевненість у своїх діях, переконана зірка.

"Потрібно бути впевненою в собі, щирою і чесною, в першу чергу, з собою. Я дуже близько беру все до серця, і багато моїх друзів, коли жартують, говорять: "Та чого ти все береш на свій рахунок?" Мене може образити жарт. Я, справді, дуже чутлива в цьому плані", – підсумувала Трінчер.